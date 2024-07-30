На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды

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В Самарской области продолжается ремонт дороги регионального значения «Ульяновск – Самара» - Новая Бинарадка. Это один из самых протяженных участков, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его длина составляет 25,8 км.

Автомобильная дорога является одной из значимых трасс региона. Она проходит по трем районам Самарской области, Красноярскому, Елховскому и Ставропольскому, и является поперечником между межрегиональными трассами, ведущими в направлении Татарстана и Ульяновской области.

В настоящее время на автомобильной дороге полностью уложен выравнивающий слой дорожной одежды и подрядная организация приступила к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки-16.

Ремонт объекта рассчитан на два года. В 2024 году будет отремонтирован самый разбитый участок трассы протяженностью 12 км, расположенный в Красноярском и Ставропольском районах.

Помимо укладки нового дорожного покрытия на объекте ведутся работы по укреплению конусов, устройству посадочных площадок на остановках общественного транспорта, ремонту водопропускных труб и двух мостов в составе дороги.

Подрядной организации также предстоит выполнить работы по обустройству пешеходных переходов, замене остановок общественного транспорта, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

Напомним, что в 2024 году в регионе в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.