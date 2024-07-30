На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.
4 новые машины пополнили автопарк службы неотложной помощи Тольяттинской поликлиники №3
В рамках регаты состоялись гонки в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал" среди юношей и девушек.
В Самарской области состоялась регата памяти Владимира Высоцкого
В России предложили заблокировать сервис подписок Boosty
В России предложили заблокировать сервис подписок Boosty
В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу
В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу
В 2024 году сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тысяч граждан
В 2024 году сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тысяч граждан
В Самарской области проходит фотоконкурс "Физкульт-привет"
В Самарской области проходит фотоконкурс "Физкульт-привет"
К 1 сентября на территории трех тольяттинских школ появятся новые спортплощадки.
К 1 сентября на территории трех тольяттинских школ появятся новые спортплощадки
в полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес
В полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
1
EUR 94.14
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды

30 июля 2024 10:42
168
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды

В Самарской области продолжается ремонт дороги регионального значения «Ульяновск – Самара» - Новая Бинарадка. Это один из самых протяженных участков, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его длина составляет 25,8 км. 

Автомобильная дорога является одной из значимых трасс региона. Она проходит по трем районам Самарской области, Красноярскому, Елховскому и Ставропольскому, и является поперечником между межрегиональными трассами, ведущими в направлении Татарстана и Ульяновской области.

В настоящее время на автомобильной дороге полностью уложен выравнивающий слой дорожной одежды и подрядная организация приступила к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки-16.

Ремонт объекта рассчитан на два года. В 2024 году будет отремонтирован самый разбитый участок трассы протяженностью 12 км, расположенный в Красноярском и Ставропольском районах.

Помимо укладки нового дорожного покрытия на объекте ведутся работы по укреплению конусов, устройству посадочных площадок на остановках общественного транспорта, ремонту водопропускных труб и двух мостов в составе дороги.

Подрядной организации также предстоит выполнить работы по обустройству пешеходных переходов, замене остановок общественного транспорта, дорожных знаков,  нанесению дорожной разметки.

Напомним, что в 2024 году в регионе в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024, 19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области. Политика
841
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024, 12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
В планах энергетиков к завтрашнему дню возобновить здесь движение общественного транспорта. ЖКХ
411
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024, 12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
Тема патриотизма красной нитью прошла через всю программу форума, включая образовательную, полезную и культурную программы. Общество
345

В центре внимания
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
162
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024  19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
856
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
414
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
347
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
29 июля 2024  11:59
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
405
Весь список