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11 апреля, в преддверии общегородского «Гагаринского» субботника, молодежь Самары привела в порядок территорию сквера Экономистов. В 2025 году он будет благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе студенты Самарского государственного экономического университета, торгово-экономического и финансово-экономического колледжей, учащиеся школ №№35, 67 и 90 убрали листву, собрали мусор и побелили деревья.



«В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в сквере Экономистов появятся обустроенные тротуары и зоны отдыха, тренажеры и сухой фонтан. За благоустройство этой территории проголосовало более 38 тысяч активных жителей, а молодежь приняла активное участие в подготовке пространства к сезону», - отметил глава Советского внутригородского района Вадим Бородин.



Еще одну общественную территорию Советского района – сквер у Памятника шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны – привели в порядок работники транспортной отрасли Самары: метрополитена, трамвайно-троллейбусного управления и частных перевозчиков, а также представители городской думы, члены Молодежного парламента и учащиеся технического лицея. Помимо уборки они высадили 25 саженцев каштанов.



На субботники в Самаре выходят и активные жители.

Фото: администрация Самары