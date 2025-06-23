Модернизация резервной теплосети на ул. Некрасовской в Самарском районе завершается

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Модернизация резервной теплосети на ул. Некрасовской, которая при необходимости сможет обеспечить теплом 1642 объекта, среди которых не только жилые дома, но и учреждения социальной сферы – школы, детские сады и поликлиники, завершается. Компании «Т Плюс» провела замену свыше 300 метров подземных трубопроводов.



«Уже смонтирована новая труба, уложены железобетонные лотки, в ближайшие дни будет выполнена гидроизоляция. После этого участок передадим специализированной организации под восстановление благоустройства, а сами продолжим работы в направлении улицы Садовой», – сообщил технический директор «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.



В настоящее время в районе пересечения улиц Некрасовской и Самарской завершают первый этап замены теплосетей. В целом замена теплосетей по улице Некрасовской завершится в августе 2025 года.



«После перекладок улица Некрасовская должна быть заасфальтирована, восстановление благоустройства будем также контролировать. С подрядчиком обсудили еще и озеленение, что очень важно не только для исторического центра, но и для всего города. Газон восстановят – завезут чернозем и посеют траву», – отметил заместитель председателя Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.



Напомним, в 2025 году компания «Т Плюс» планово модернизирует коммуникации на 21 участке в областной столице. Работы выполняются уже на 17 объектах. Также продолжатся гидравлические испытания, в ходе которых трубопроводы испытывают повышенным давлением холодной воды, чтобы своевременно выявить ослабленные участки трасс и провести ремонт до старта отопительного сезона.

Фото: администрация Самары