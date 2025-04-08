Месячник благоустройства в губернии завершится Всероссийским субботником

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В период с 1 по 26 апреля 2025 на территории муниципальных образований Самарской области проводится месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика муниципальных округов Самарской области. О готовности к этому событию и проводимых мероприятиях врио первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин доложил на оперативном совещании губернатору Вячеславу Федорищеву

В рамках месячника планируется проведение 2 субботников (12, 26 апреля) с участием органов исполнительной власти Самарской области. Самым масштабным станет Всероссийский субботник, проведение которого запланировано на 26 апреля. Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах. В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений.

Особое внимание уделят общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В проведении месячника по благоустройству планируется задействовать более 809 тысяч человек и 5 131 единицу техники. В рамках субботников в Самарской области планируется убрать более 19 тысяч гектаров территории, предполагаемый объем вывозимого мусора 57 тыс. куб. м. Региональный оператор по обращению с ТКО обеспечит своевременный вывоз собранного мусора.

"Все муниципалитеты обеспечены необходимым инвентарем и техникой, - отметил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин. - Просим всех жителей области активно включиться в эту важную работу по наведению порядка".

Информация о местах проведения субботников и графиках работ будет доведена до жителей через СМИ и информационные стенды.

Фото: freepik.com