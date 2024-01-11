Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны

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Продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», который будет проходить уже в четвертый раз. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны.



«Форум – это всегда новый взгляд на вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной, и зачастую нестандартный подход к решению проблем. По опыту прошлых лет мы видим, сколько в стране мыслящих и неравнодушных людей, которые готовы участвовать в судьбе России, в формировании ее будущего. Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года», – сказал Помощник Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.



«Прямой открытый диалог между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом, реализуемый в рамках форума, – это востребованный и перспективный механизм решения общенациональных задач страны. Он обеспечивается, в том числе, посредством комплексных и эффективных мер поддержки инициатив, предлагаемых все большим количеством людей», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.



В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом году по инициативе главы региона был создан «Навигатор сильных идей» (https://minsocdem.samregion.ru/navigator-silnih-idey), где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.



Традиционно Самарская область - в числе регионов-лидеров по количеству поданных идей – в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.



«Благодаря библиотеке, которую традиционно Агентство стратегических инициатив формирует по итогам форума, мы уверены, что к нашему опыту, к нашим проектам будут обращаться и другие регионы. И мы с удовольствием будем обращаться за опытом тех проектов, которые реализуются в других субъектах Российской Федерации. Вот такое объединение усилий, взаимный обмен опытом, поддержка и делают нашу страну сильнее», — отметил в ходе Форума 2023 года Дмитрий Азаров.



Так, например, цифровой проект «Социальный паспорт семьи» (разработчик - ООО «Открытый код»), направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим - участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума. Социальный паспорт стал одним из важнейших этапов в создании в регионе комплексной системы оказания помощи и поддержки нашим защитникам и их близким.



В этом году одним из первых авторов, разместивших свой проект на платформе Форума 2024 года, стала победительница прошлого года - Наталья Киреева. Ее проект уже опубликован в направлении «Качество жизни населения» под названием «Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?». Идея в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.



Еще один участник этого года - Елена Серенкова с Межведомственным инклюзивным социальным проектом «Круг Добра!». В рамках реализации проекта организована систематическая работа по включению ребят в детские творческие объединения, в совместные тематические мероприятия МБУ ДО «Детский Дом Культуры» г.о. Тольятти, организованы для них серии мастер-классов; социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников проекта.



Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство». Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.



«Ждем заявок от всех, у кого есть предложения и проекты по повышению качества жизни людей, поддержке предпринимательской инициативы, в области технологий, образования. Каждая идея получит оценку – к этой работе традиционно подключим широкое экспертное сообщество, региональные управленческие команды», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.



На крауд-платформе можно разместить как идею, так и проекты, находящиеся в стадии проработки, и уже реализуемые проекты. При этом особое внимание уделяется реализованным проектам, готовым к масштабированию и тиражированию. Также на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.