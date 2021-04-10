Лишние объекты с Самара Арены никак не вывезут

77

Все новыми проблемами обрастает тема демонтажа зданий Технологического центра и Центра стюардов на стадионе «Самара Арена» и перевоза демонтированного оборудования в Тольятти, в МБОУДО «Центр Гранит» по адресу Комсомольское шоссе, 44. Подряд уже дважды разыгрывали с аукциона, и оба раза что-то пошло не так.



Первый раз подряд выиграло в ноябре 2020 года ООО «Актив» из Усолья. В декабре 2020 от услуг компании отказались в одностороннем порядке. ООО «Актив» сейчас находится в реестре недобросовестных поставщиков.



В апреле 2021 года непокорный подряд разыграли повторно. Его получило ООО «Сервис-Коттедж», готовое демонтировать и вывозить за 1,5 млн рублей. Это компания из одного человека, в которой директором, учредителем, и, судя по всему, единственным работником является некий Сергей Митрофанов. Митрофанов тоже ничего не вывез и не вывезет, 6 апреля аукционная комиссия признала его уклонившимся от подписания контракта.



Теперь честь делать демонтаж и вывоз переходит к ООО «Сити Строй». Компания зарегистрирована в Тольятти, в 2019 декларировала выручку в 54,7 млн рублей при чистой прибыли в 670 тыс. рублей. С 2019 она успела принять участие в 25 торгах, и ни разу не выиграла, пишет СО ОНЛАЙН.