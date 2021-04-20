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Контактные опоры вдоль самарских дорог очищают от незаконных рекламных объявлений

20 апреля 2021 14:40
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Прежде всего, в график включаются опоры на улицах с гостевыми и туристическими маршрутами.

Сегодня бригады МП "ТТУ" трудились на территории недалеко от железнодорожного вокзала. Пешеходный- и пассажиропоток здесь один из самых интенсивных. На это рассчитывают и расклейщики самовольных объявлений рекламного характера. Так что работ, связанных с очисткой и принятием предупредительных мер, здесь значительно больше, чем на улицах с меньшим трафиком. Затем сотрудники «ТТУ» перейдут на другие участки.

Сначала, согласно технологии, скребками, щетками и водой счищают листовки. Легче поддаются очистке те опоры, которые ранее уже обрабатывались защитным составом. Затем, когда все подсохнет, специалисты наносят краску («серебрянку»). В этот же день либо на следующий проводится финишная обработка. Химический препарат распределяется по опоре в один-два слоя до высоты в два-три метра, чтобы как можно больше поверхности защитить от порчи. Специальное средство не источает резкого запаха.

«Главное преимущество в том, что оно образует тонкую прорезиненную пленку, на которую гораздо сложнее приклеить или закрепить скотчем бумажные объявления, а удалить незаконно размещенные рекламные предложения можно легко и почти без следов. На части опор, которые не настолько сильно и часто обклеивают, как в людных местах, покрытие держится до года», – рассказал электромонтер ТТУ Виталий Чесных.

В настоящее время работами охвачены три района – по территориальности расположения депо.

«Трудятся три бригады. В их составе до пяти человек. Поскольку объем работ большой, ранее при необходимости мы привлекали помощников из других подразделений муниципального предприятия. Пока служба энергохозяйства справляется с задачами самостоятельно, согласно графику. Каждая бригада за смену приводит в порядок от десяти до тридцати опор. Все зависит от сложности работ. На бетонные объекты уходит больше краски, «антивандального» покрытия и, соответственно, времени, поскольку бетон хорошо впитывает составы. Металлические опоры сотрудники чистят, красят и обрабатывают гораздо быстрее», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Для легального бесплатного размещения частных объявлений предусмотрены информационные стенды – их в Самаре более 700. За незаконную расклейку объявлений налагаются штрафы.

 

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