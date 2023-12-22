Конкурс на лучшее новогоднее оформление: в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций

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Грядущие новогодние и рождественские праздники областная столица встречает в праздничном убранстве. Парки, скверы, улицы, места притяжения самарцев оформляются иллюминацией и новогодними арт-объектами для создания праздничного настроения у горожан и гостей города.



Традиционно в декабре в Самаре проходят районные конкурсы на лучшее новогоднее оформление. Внести свой вклад в создание праздничной атмосферы пожелали многие предприятия, организации, учреждения и жители Самары, приняв участие в конкурсе на лучшее оформление зданий и прилегающих территорий. При оформлении предприятия и организации использовали елочные ветви, световое оформление и инсталляции, новогодние атрибуты, многие уделили внимание созданию праздничных фотозон для горожан.

Так, в Октябрьском районе в конкурсную комиссию Администрации Октябрьского внутригородского района поступило 22 заявки.

«Предприятия и организации всегда охотно откликаются и участвуют в конкурсе. Уже в первую неделю после старта конкурса мы получили массу заявок с презентациями, схемами, иллюстрациями запланированного оформления. Все, кто заявлялся на участие в конкурсе, украсили фасады, прилегающие территории. Некоторые организации оформили фасады в традиционном стиле, другие привнесли какие-то современные, креативные элементы в создание новогоднего антуража. Тем не менее, все участники подошли к творческому процессу с любовью, со вкусом», - прокомментировал Глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько.



Сотрудники, воспитатели и родители воспитанников детского сада №172, расположенного на улице Искровской, 5, приступили к оформлению пространства детского сада уже в середине ноябре. Многие элементы новогоднего убранства изготовлены вручную, существующее детское оборудование на прилегающей площадке украшено иллюминацией, оборудована фотозона, на крыльце и в холле детского сада разместились традиционные новогодние атрибуты и персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, герои из сказок, ёлочки, бутафорские подарки, фигурки животных и другие арт-объекты.



«В преддверии любимого взрослыми и детьми новогоднего праздника хочется создать праздничное настроение. Используя весь имеющийся у нас потенциал, накопленные, украшения, оборудование, иллюминацию, постарались создать пространство праздника в преддверии 2024 года, который, как знаем, объявлен годом семьи. Нам было важно, чтобы дети с удовольствием шли в детский сад, а родители видели свой вклад в наше общее дело - все это создавалась в едином творческом порыве», - рассказала заведующая МБДОУ «Детский сад №172» Ольга Макарова.



По словам Сергея Радько у всех участников разные бюджеты на подготовку к Новому году, поэтому важно учесть при оценке не только количество и разнообразие иллюминации, но и оригинальный подход конкурсантов, мастерство и масштабность исполнения, соответствие новогодней тематике, красочность и эстетичность. Исходя из этой концепции был разработан перечень номинаций: «Удивление года», «Подход к оформлению», Максимальные вложения».



«Победители районного этапа конкурса уже определены, но пока держим их в секрете. Мы, как и другие внутригородские районы, направляем заявки победителей в Администрацию Самары. Члены конкурсной комиссии рассмотрят заявки и с помощью открытого голосования выберут лидеров по номинациям», - добавил Сергей Радько.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары