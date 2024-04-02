Как может преобразиться сквер «Южный» в поселке Красная Глинка

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Поселок Южный основали во второй половине 50-х годов прошлого века. В 2013-2014 годах в поселке проводилось берегоукрепление волжского склона. В ходе него в Самаре появилась по сути еще одна набережная. С территории сквера «Южный» открывается прекрасный вид на Волгу.

Согласно проекту на территории предполагается: разместить лавочки и урны; отремонтировать пешеходные дорожки; оборудовать зоны отдыха с перголами и лежаками; смонтировать опоры освещения; провести озеленение; установить детский игровой комплекс; создать арт-объект на смотровой площадке.

Проголосовать за общественное пространство можно до 30 апреля на сайте 63.gorodsreda.ru.

Территории-победители будут благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».