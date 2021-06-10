Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр управления регионом Самарской области входит в первую тройку территорий ПФО по качеству работы в системе «Инцидент Менеджмент».
Игорь Комаров оценил работу Центров управления регионами
Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.
Дмитрий Азаров поставил задачу сдать насосно-фильтровальную станцию в Большой Глушице досрочно
К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно.
К 1 сентября в Нефтегорске появятся два теннисных корта, спортивная и детская площадки
Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества.
Из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
Сегодня водолазы начали плановые работы у пляжа в районе I очереди самарской набережной.
 Самарские пляжи обследуют водолазы
Чтобы защитить свои данные, Apple рекомендует делать резервную копию и сбрасывать устройства перед сдачей в сервисный центр.
Apple заплатила несколько миллионов долларов компенсации студентке после слива её обнаженных фото
Ежедневно будут дежурить 44 спасателя. 
На берегу Волги начали работать 14 спасательных постов
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

К 1 сентября в Нефтегорске появятся два теннисных корта, спортивная и детская площадки

10 июня 2021 17:11
64
К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно.

В Нефтегорске идут работы по благоустройству 8 общественных пространств и 6 дворовых территорий.На преображение городской среды направлено более 22 млн рублей. 

К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно. Эту идею поддержали жители. Решено было благоустроить территории по ул. Зеленая около домов № 5,7 и 9, за военным комиссариатом, за Детской школой искусств и около Нефтегорского государственного техникума, рядом с торговым центром по проспекту Победы.

По проекту все восемь новых общественных территорий расположены так, что плавно перетекают одна в другую, образуя одну большую зону для активного отдыха и неспешных прогулок. По мнению местных властей, близость этого обширного общественного пространства к образовательному учреждению сделает его притягательным особенно для молодежи и студентов. Таким образом удастся как можно больше молодых людей привлечь к здоровому образу жизни.

В настоящее время строительные работы уже начались. Идут земляные работы по планировке участка и выкорчевка старых деревьев. 

Кроме двух теннисных кортов для любителей активного образа жизни будет построена спортивная площадка с травмобезопасным покрытием и уличными тренажерами. Еще одна универсальная площадка предназначена для игры в волейбол и баскетбол. Также будут обустроены беговые дорожки. Для охотников погонять мяч появится поле для мини-футбола. Раздольем для игр и досуга юного поколения нефтегорцев станет большая игровая детская площадка. Для любителей созерцать пространство обустроят прогулочную зону, где установят скамейки.

В 2021 году в Нефтегорске на шесть благоустроенных дворов станет больше. Работы пройдут по адресам: ул. Зеленая,13; ул. Школьная, 8; ул. Молодежная, 26; ул. Нефтяников, 7; ул. Буровиков,17 и ул. Победы, 14.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нефтегорском районе благоустроено 24 дворовые территории и 10 общественных пространств. В 2020 году Нефтегорск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который также проводится в рамках вышеуказанного нацпроекта. Полученный грант направлен на воплощение в жизнь проекта по благоустройству парка «Молодежный». Объект будет сдан к 1 сентября 2021 года. 

 

Теги: благоустройство Нефтегорск

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021, 11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
В Самарской области выбор в пользу той или иной территории сделали более 366 тысяч жителей. Благоустройство
276
В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка.
09 июня 2021, 18:06
«Жилье и городская среда»: в Волжском районе благоустроят еще 6 общественных пространств и 16 дворов
В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка. Благоустройство
296
Будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории. 
07 июня 2021, 16:21
Сезонные работы по благоустройству начались в Большечерниговском районе
Будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории.  Благоустройство
467

В центре внимания
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
92
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
357
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
279
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
340
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
444
Весь список