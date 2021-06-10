К 1 сентября в Нефтегорске появятся два теннисных корта, спортивная и детская площадки

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В Нефтегорске идут работы по благоустройству 8 общественных пространств и 6 дворовых территорий.На преображение городской среды направлено более 22 млн рублей.

К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно. Эту идею поддержали жители. Решено было благоустроить территории по ул. Зеленая около домов № 5,7 и 9, за военным комиссариатом, за Детской школой искусств и около Нефтегорского государственного техникума, рядом с торговым центром по проспекту Победы.

По проекту все восемь новых общественных территорий расположены так, что плавно перетекают одна в другую, образуя одну большую зону для активного отдыха и неспешных прогулок. По мнению местных властей, близость этого обширного общественного пространства к образовательному учреждению сделает его притягательным особенно для молодежи и студентов. Таким образом удастся как можно больше молодых людей привлечь к здоровому образу жизни.

В настоящее время строительные работы уже начались. Идут земляные работы по планировке участка и выкорчевка старых деревьев.

Кроме двух теннисных кортов для любителей активного образа жизни будет построена спортивная площадка с травмобезопасным покрытием и уличными тренажерами. Еще одна универсальная площадка предназначена для игры в волейбол и баскетбол. Также будут обустроены беговые дорожки. Для охотников погонять мяч появится поле для мини-футбола. Раздольем для игр и досуга юного поколения нефтегорцев станет большая игровая детская площадка. Для любителей созерцать пространство обустроят прогулочную зону, где установят скамейки.

В 2021 году в Нефтегорске на шесть благоустроенных дворов станет больше. Работы пройдут по адресам: ул. Зеленая,13; ул. Школьная, 8; ул. Молодежная, 26; ул. Нефтяников, 7; ул. Буровиков,17 и ул. Победы, 14.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нефтегорском районе благоустроено 24 дворовые территории и 10 общественных пространств. В 2020 году Нефтегорск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который также проводится в рамках вышеуказанного нацпроекта. Полученный грант направлен на воплощение в жизнь проекта по благоустройству парка «Молодежный». Объект будет сдан к 1 сентября 2021 года.