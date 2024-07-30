К 1 сентября на территории трех тольяттинских школ появятся новые спортплощадки.

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Заказчиком строительства выступает министерство спорта Самарской области. В текущем году из областного бюджета выделены средства на устройство универсальных площадок в школах №13, №41 и втором корпусе школы №16, расположенном в Портпоселке. Возведение новых объектов реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" по программе "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".



Это будут современные спортивные объекты площадью более полутора тысяч квадратных метров с бортами, покрытием из искусственной травы и наружным освещением. Площадки предназначены как для летних, так и для зимних видов спорта. На них можно будет проводить уроки физкультуры и внеурочные занятия, а также организовать спортивные мероприятия с участием жителей.



На текущий момент выполнены подготовительные работы по устройству основания, начался завоз столбов наружного освещения и прожекторов. Торжественное открытие спортплощадок планируется уже в начале нового учебного года.



Всего в текущем году возводятся 24 спортивные площадки на территории 15 муниципальных образований Самарской области.

Фото: Минспорта региона