Городам и районам Самарской области указали на качество ремонта дорог

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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросу предоставления субсидий областного бюджета по направлениям дорожной и транспортной деятельности в 2025 году.

На развитие и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городов и районов области в этом году предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей. Они распределены по всем муниципальным образованиям региона, а их объем зависит от численности населения.

На ремонт дорог в Самаре 2025 году будет направлено 2,59 млрд рублей, Тольятти – 1,5 млрд рублей, Сызрани – 365 млн рублей. Среди районов по объему субсидий лидируют Волжский (283 млн), Ставропольский (188,8 млн) и Красноярский (125,8 млн).

Кроме того, в 2025 году предусмотрены субсидии и иные межбюджетные трансферты на обновление общественного транспорта, в том числе на оплату лизинговых платежей за 71 трамвайный вагон для города Самары, автобусы и троллейбусы для Тольятти, а также автобусы для Чапаевска и 8 районов Самарской области.

Для предоставления субсидий на дорожную деятельность до 15 февраля муниципальные образования должны заключить соглашения с областным минтрансом, предоставить перечень объектов с указанием результативности использования субсидий, а также предусмотреть софинасирование мероприятий.

«До 1 апреля все конкурсные процедуры должны быть проведены, а к 1 октября необходимо завершить дорожные работы. Министерство будет контролировать исполнение заказчиками своих обязанностей по контролю качества строительных материалов, сроков и качества выполнения работ. В случае выявления нарушений к подрядным организациям будут применяться меры, установленные действующим законодательством», — отметил Сергей Карпов.