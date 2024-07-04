главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях

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В Самаре продолжает выстраиваться диалог между органами власти. Главы внутригородских районов активно взаимодействуют с жителями и реагируют на их сообщения, поступающие через социальные сети - в аккаунт ВРИО Губернатора и на другие площадки.

Напомним, к оперативному реагированию на сообщения жителей призвал руководителей ведомств и глав муниципалитетов глава региона Вячеслав Федорищев.

Так, жительница дома №70 по улице Мичурина Наталья Лихарева обратилась непосредственно к главе региона, оставив комментарий под его публикацией в популярной социальной сети. В комментарии озвучены наболевшие вопросы от жителей многоквартирного дома, которые требуют рассмотрения и решения.

«У нас есть замечания по состоянию находящейся во дворе детской площадки. Её необходимо привести в надлежащий вид, поскольку она заросла травой, а малые архитектурные формы нуждаются в обновлении, также давно не завозили песок. Помимо, этого, у нас возникли проблемы с доступом на эту площадку. Находящаяся рядом организация установила на территории, по межеванию принадлежащей дому по улице Мичурина, 72, шлагбаум, и автомобили проезжают теперь через наш двор. Чтобы попасть на детскую площадку, приходится проходить через их шлагбаум. Мы хотели попросить местные власти разобраться, законна ли установка шлагбаума и ограничение проезда через двор. И третий вопрос касается неудовлетворительной работы управляющей компании. Необходимы работы по ремонту батареи в подъезде, опиловке деревьев и многие другие. Даже зимой сосульки и снег убирали жильцы самостоятельно», - поделилась Наталья Лихарева.

На сообщение жительницы отреагировал Глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько, предварительно изучив суть замечаний горожан. На текущую дату уже выполнен покос травы на детской площадке и покраска малых архитектурных форм. В дальнейшем, за порядком на площадке будут следить ответственные службы по согласованию с жителями. Для детального обсуждения остальных вопросов Глава районной администрации договорился о встрече с активной жительницей дома во дворе многоквартирного дома.

«Я выехал на территорию, чтобы увидеть своими глазами, проговорить с жителями, разобраться с вопросами, которые их беспокоят и требуют решения. В настоящее время устанавливаем законность установки шлагбаума - подготовили письмо в отдел полиции по Октябрьскому району. Также я намерен встретиться с руководителем организации, чтобы обсуждать альтернативные варианты заезда в офис, тем более они были раньше. Предприниматели для удобства решили обустроить во дворе новый маршрут, не думая о том, что несут угрозу жизни и здоровью детей, да и сами попадают в зону риска, - рассказал Сергей Радько. - Управляющую компании «ГРАС», которая сейчас управляет домом, жители не единожды пытались сменить, но не хватало кворума. Мы выяснили, что в доме есть муниципальное жилье, поэтому вместе с жителями и старшей по дому будем обсуждать достойную управляющую компанию, которая будет следить за порядком в доме и на прилегающей территории».

В ходе встречи жительница Наталья Лихарева также попросила разобраться с порядком содержания территории двора в зимний сезон. Глава района Сергей Радько пояснил, что в случаях, когда соседствующие многоквартирные дома обслуживают разные управляющие компании, то уборку общей дворовой территории УК проводят в формате долевого участия - по очереди или на иных согласованных условиях. Как только жители дома №70 по улице Мичурина определятся с новой управляющей компанией, участники встречи к этому вопросу вернутся дополнительно.

«Встречи с жителями — одна из самых эффективных форм нашей работы. Как неоднократно подчёркивал глава региона Вячеслав Андреевич, регулярное общение с людьми — ключевой фактор для укрепления взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», - подытожил Сергей Радько.

Напомним, в каждом внутригородском районе Самары работают пункты приема обращений граждан к главе региона Вячеславу Федорищеву. Все наказы и сообщения направляются в региональный департамент по работе с обращениями граждан и организаций. В дальнейшем они лягут в основу программы развития Самарской области.