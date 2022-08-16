Я нашел ошибку
Главные новости:
У этой операции было немало особенностей: это и малый возраст пациента, и использование самых современных инструментов самого маленького калибра, и необходимость мультидисциплинарного взаимодействия специалистов.
Самарские врачи впервые провели операцию по удалению катаракты месячному ребенку
Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом в Отрадном.
Главную улицу и обновленные очистные сооружения в Отрадном введут в эксплуатацию в запланированные сроки
В ведрах с краской имелось второе дно.
Сотрудниками ИК-26 УФСИН СО обнаружены запрещенные предметы в ведрах с краской
Спортсменка Самарской области Марина Уварова выиграла серебряную медаль в групповой гонке.
В Москве в Крылатском завершилась программа шоссейных гонок в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших
Дмитрий Азаров поставил задачу максимально сконцентрироваться на уборочной кампании, чтобы АПК региона мог не только обеспечить продовольственную безопасность губернии, но и накормить соседние регионы.
Самарский урожай: аграриями региона собрано более 2 млн тонн зерна и 2,3 тысяч тонн овощей «борщевого набора»
От Самарской области заявки на конкурс подали 7 городов: Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево, Нефтегорск и Жигулевск.
18 августа объявят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов
Минобороны России: военный склад в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии
Самарская область впервые принимает участников программы: накануне, 15 августа, в наш регион прибыли 50 представителей из 9 стран.
Программа "Здравствуй, Россия!" в Самарской области официально открыта
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.37
0.47
EUR 62.51
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Главную улицу и обновленные очистные сооружения в Отрадном введут в эксплуатацию в запланированные сроки

16 августа 2022 16:25
62
Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом в Отрадном.

Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом в Отрадном.  Глава регионального кабинета министров посетил сквер Победы и бульвар по улице Победы, где полным ходом идут работы по благоустройству. Затем первый вице-губернатор осмотрел городские очистные сооружения и также оценил темпы реконструкции объекта.

В прошлом году Отрадный стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений: «По прямой – к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров» (благоустройство по ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников). Сейчас здесь идут работы по укладке тротуарной плитки, монтируется уличное освещение, высажены деревья – сосны и голубые ели. Как доложил подрядчик, работы выполнены на 45%, рисков отступления от графика или неисполнения контракта нет.

«Отрадный был и остается одним из самых уютных, благоустроенных городов Самарской области. Он был таким всегда, и я думаю, такие объекты позволяют муниципалитету сохранить этот статус. Скоро жители увидят результат работ по благоустройству улицы Победы. Это стало возможным благодаря активной работе Администрации городского округа по участию во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. Проверил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Важно, что проект будет реализован именно так, как было задумано жителями. Могу сказать, что по уровню комфорта улица Победы будет не хуже, чем главные улицы в крупных городах нашего региона», - прокомментировал увиденное Виктор Кудряшов. 

Благодаря активной позиции жителей и руководства, Отрадный уже не в первый раз становится победителем Всероссийского конкурса. Напомним, в 2020 году, также благодаря победе во Всероссийском конкурсе, удалось привлечь федеральные средства на масштабную реконструкцию городского парка. Проект реновации прошел широкое обсуждение, и парк стал таким, каким хотели его видеть жители. Председатель Правительства побывал в обновленном месте отдыха горожан и по достоинству оценил преобразования.

«В парке культуры и отдыха я был несколько лет назад, тогда здесь только планировали и готовились к будущему благоустройству. Сегодня это суперсовременный и комфортный парк. Лично убедился, что теперь здесь много посетителей, даже в дневное время, в будни», - отметил Виктор Кудряшов. 

Первый вице-губернатор оценил ход реконструкции городских очистных сооружений. Она осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Строители работают на всем комплексе зданий: вторичном отстойнике, здании доочистки, зданиях механической очистки и механического обезвоживания, монтируются новые электросети, на 80% закончена перекладка наружных инженерных сетей.

«Всем очевидна важность масштабных работ, которые были намечены несколько лет назад и проводятся сегодня на очистных сооружениях. Подчеркну, что современные технологии, применяемые на данном объекте, предполагают очистку воды ультрафиолетом, а не хлором. Подобные объекты, безусловно, существенно влияют на экологическую ситуацию в городе. Радует, что и здесь у нас работает надёжный подрядчик, нет отклонений от графика. Более того, рядом проходит реконструкция НФС, где я тоже был несколько лет назад. Тогда мы только планировали включить этот объект в программу, а сегодня там идут масштабные работы, которые, мы рассчитываем, будут завершены досрочно. В результате жители Отрадного будут обеспечены чистой питьевой водой в соответствии со всеми экологическими санитарными требованиями. Я очень рад, что город развивается», - резюмировал Виктор Кудряшов.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
3398
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
924
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
791
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1285
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
704
Весь список