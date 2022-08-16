Главную улицу и обновленные очистные сооружения в Отрадном введут в эксплуатацию в запланированные сроки

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Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом в Отрадном. Глава регионального кабинета министров посетил сквер Победы и бульвар по улице Победы, где полным ходом идут работы по благоустройству. Затем первый вице-губернатор осмотрел городские очистные сооружения и также оценил темпы реконструкции объекта.

В прошлом году Отрадный стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений: «По прямой – к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров» (благоустройство по ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников). Сейчас здесь идут работы по укладке тротуарной плитки, монтируется уличное освещение, высажены деревья – сосны и голубые ели. Как доложил подрядчик, работы выполнены на 45%, рисков отступления от графика или неисполнения контракта нет.

«Отрадный был и остается одним из самых уютных, благоустроенных городов Самарской области. Он был таким всегда, и я думаю, такие объекты позволяют муниципалитету сохранить этот статус. Скоро жители увидят результат работ по благоустройству улицы Победы. Это стало возможным благодаря активной работе Администрации городского округа по участию во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. Проверил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Важно, что проект будет реализован именно так, как было задумано жителями. Могу сказать, что по уровню комфорта улица Победы будет не хуже, чем главные улицы в крупных городах нашего региона», - прокомментировал увиденное Виктор Кудряшов.

Благодаря активной позиции жителей и руководства, Отрадный уже не в первый раз становится победителем Всероссийского конкурса. Напомним, в 2020 году, также благодаря победе во Всероссийском конкурсе, удалось привлечь федеральные средства на масштабную реконструкцию городского парка. Проект реновации прошел широкое обсуждение, и парк стал таким, каким хотели его видеть жители. Председатель Правительства побывал в обновленном месте отдыха горожан и по достоинству оценил преобразования.

«В парке культуры и отдыха я был несколько лет назад, тогда здесь только планировали и готовились к будущему благоустройству. Сегодня это суперсовременный и комфортный парк. Лично убедился, что теперь здесь много посетителей, даже в дневное время, в будни», - отметил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор оценил ход реконструкции городских очистных сооружений. Она осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Строители работают на всем комплексе зданий: вторичном отстойнике, здании доочистки, зданиях механической очистки и механического обезвоживания, монтируются новые электросети, на 80% закончена перекладка наружных инженерных сетей.

«Всем очевидна важность масштабных работ, которые были намечены несколько лет назад и проводятся сегодня на очистных сооружениях. Подчеркну, что современные технологии, применяемые на данном объекте, предполагают очистку воды ультрафиолетом, а не хлором. Подобные объекты, безусловно, существенно влияют на экологическую ситуацию в городе. Радует, что и здесь у нас работает надёжный подрядчик, нет отклонений от графика. Более того, рядом проходит реконструкция НФС, где я тоже был несколько лет назад. Тогда мы только планировали включить этот объект в программу, а сегодня там идут масштабные работы, которые, мы рассчитываем, будут завершены досрочно. В результате жители Отрадного будут обеспечены чистой питьевой водой в соответствии со всеми экологическими санитарными требованиями. Я очень рад, что город развивается», - резюмировал Виктор Кудряшов.

Фото: правительство СО