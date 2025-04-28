Фонтаны в Самаре заработают с 1 мая

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В Самаре 26 апреля прошел пробный запуск 47 фонтанов. Об этом мэр города Иван Носков написал в своем телеграм-канале. По словам главы города, до 1 мая фонтаны будут работать в тестовом режиме.

— К 1 мая все работающие фонтаны выйдут на постоянный график - с 09:00 до 21:00, — сообщил Иван Носков и добавил, что режим их работы могут продлить при необходимости.

Фонтаны в Самаре планируют обновлять новые, в том числе сухие. В этом году завершится ремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», который расположен на площади Героев 21 Армии. Ремонт выполнен уже на 60%, сейчас подрядчик укладывает на объекте гранит. После ремонта фонтан станет музыкальным.



В 2025 году также отремонтируют фонтаны в парке Победы. Что касается других фонтанов, то программу по ним сейчас готовят, пишет Самара-КП.