Елена Лапушкина встретилась с жителями ЖК «Рассвет»

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Елена Лапушкина провела совместную встречу с представителями застройщика, профильных департаментов и собственниками квартир жилого комплекса, который расположен на 18-м километре Московского шоссе. Встречу на территории ЖК «Рассвет» запланировали в первой половине июля, когда жители оставили обращение в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева и были приглашены на личный прием к главе города.

Самарцы рассказали Елене Лапушкиной о том, что с территории жилого комплекса отсутствует обустроенный, полноценный выезд на одну из самых востребованных транспортных развязок города – Московское шоссе.

Проблема отсутствия полноценной дороги, ведущей на Московское шоссе, появилась еще после сдачи первой очереди жилого комплекса, сейчас их уже три. Как утверждают представители инициативной группы, - застройщик обещал организовать выезд, но к работам так и не приступил. Жители вынуждены пользоваться дорогой, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Во время встречи были разработаны несколько вариантов решения вопроса по обустройству выезда на Московское шоссе. Рядом с одним из торговых центров, вблизи жилого комплекса, расположена территория, которая может быть использована под строительство дороги. Глава Самары поручила профильному департаменту провести обследование зоны.

Кроме того, главе Кировского района Игорю Рудакову поручено направить на участок представителей земельного контроля, чтобы очертить границы частной и муниципальной собственности.

По ходу встречи жители «Рассвета» также рассказали о необходимости обустроить тротуар, который ведет в сторону Московского шоссе. Пешеходная зона проходит вдоль одного из корпусов торгового центра, поэтому появилась проблема схода воды с крыши. Инициативные жители рассказали, что весной и летом после дождя образуются лужи, а зимой – наледь. Было принято решено организовать водосток, который помогал бы отводить «осадки» с крыши.

Фото: администрация Самары