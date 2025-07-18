Два пляжа в Самарской области не прошли проверку

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Как в пятницу, 18 июля, сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по состоянию на 17 июля 2025 года Управлением выдано 30 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов и мест рекреации санитарным правилам. На этих пляжах организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды.

По сотоянию на 17 июля в рамках мониторинга исследовано 153 пробы воды из водоемов на микробиологические показатели, 289 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 54 пробы – на паразитологические показатели, 26 проб - на санитарно-химические показатели.

За период с 11 по 17 июля выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляже р. Безенчук на территории с. Васильевка Безенчукского района Самарской области и озера Орловское в Новокуйбышевске. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона воздержаться от купания на этих пляжах, пишет СитиТраффик.