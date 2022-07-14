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Дому со слонами в Самаре вернут исторические интерьеры

14 июля 2022 11:55
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Дому со слонами в Самаре вернут исторические интерьеры

На даче купца Головкина в Самаре стартуют работы по реставрации стен и кровли. Старинному зданию собираются вернуть исторические интерьеры. Ход реконструкции объекта культурного наследия 14 июля 2022 года оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Старт реставрации дома со слонами был дан в прошлом году. Сейчас работы идут полным ходом. Подрядчик усиливает фундамент и конструктив стен. Также уже стартовали работы по реставрации кровли и фасадов.

Кроме того, рабочие начали работы по перекладке инженерных систем, чтобы к зиме в усадьбе можно было дать отопление.

- К коммуникациям вопросов нет, единственное, что вызывает вопросы - выдержат ли нагрузку существующие электросети, - отметил первый замглавы Самары Владимир Василенко. - Мы дали поручение проработать этот вопрос.
Александр Хинштейн отметил, что при реставрации Дома со слонами будут воссозданы старинные интерьеры, террасы и веранды.

- Здание будет выкрашено в белый цвет, а деревянные окна и веранды - в синий, как это и было изначально, когда здание было купеческой усадьбой, а не ДК водоканала, - пояснил Александр Хинштейн. - Восстановим не только исторический интерьер внутри, но и внешний облик: например, веранду, которую в советское время заложили и сделали там актовый зал со сценой. Сцену уже демонтировали.
Здание будет выкрашено в белый цвет, а деревянные окна и веранды - в синий

- Территория вокруг Дома со слонами будет благоустроена, заросли вырубим, обустроим спуск к Волге, - пояснил Александр Хинштейн. - Это особенно важно, учитывая, что здание передали Политеху. Здесь будет международная школа архитекторов, будут проходить плэнеры. Кроме того, сейчас обсуждаем возможность организации пристани, чтобы объект могли посещать туристы с экскурсионных теплоходов. Конечно, рядом находится НФС, это режимный объект, но мы прорабатываем вопрос.

Владимир Василенко отметил, что организация пристани у Дачи Головкина - вполне реальная перспектива, пишет Самара-КП.
Напомним, долгие годы дом со слонами стоял заброшенным и постепенно разрушался. После обращения градозащитников Александр Хинштейн добился передачи этого объекта из муниципальной собственности в федеральную и закрепления его за СамГТУ. Это позволило включить дом в проект «Историческая память» и выделить средства на его восстановление в федеральном бюджете.

 

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