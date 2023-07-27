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Дмитрий Азаров провел выездное совещание на площадке будущей школы в Красноглинском районе

27 июля 2023 19:57
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Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона Крутые Ключи в ученических местах.

В Красноглинском районе областного центра на территории микрорайона Крутые Ключи готовятся к строительству новой школы. Образовательное учреждение планируют возводить на улице Школьной в рамках государственно-частного партнерства с компанией "Про.Школа". Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона в ученических местах, сообщает sovainfo.ru.

В Крутых Ключах с 2016 года работает школа №7 в честь Героя России Михаила Калашникова. Ее тоже построили в рамках ГЧП. В здании два крыла: одно предназначено для начального звена, второе - для старшеклассников.

На данный момент школа загружена максимально. При этом микрорайон расширяется, в него приезжают новые жители, здесь рождаются дети. Мощностей школы №7 уже недостаточно, чтобы обеспечить всех юных жителей Крутых Ключей ученическими местами.

Эта проблема должна быть решена с вводом в эксплуатацию новой школы на 425 мест в смену. 27 июля губернатор Дмитрий Азаров осмотрел место будущего строительства образовательного учреждения.

- У нас подписано концессионное соглашение. Документы оформлены и готовы для строительства школы, - отметил глава региона.

Как рассказал главе региона и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, компания проводила длительный подбор подрядчика. Договор на строительство планируют заключить с генподрядчиком на следующей неделе. А уже в октябре-декабре на площадке должны стартовать работы по возведению школы. На строительную готовность планируется выйти в конце 2024 года.

- Надо находиться с компанией "ПроШкола" в постоянном контакте, контролировать весь объем работ как заказчик несмотря на то, что здесь есть концессионер. Надо помогать коллегам как можно быстрее оформить все необходимые документы, - поставил задачу Дмитрий Азаров.

 

 Фото: Андрей Савельев

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