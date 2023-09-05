Дмитрий Азаров проинспектировал ход реконструкции инфраструктурных объектов в Тольятти

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Во вторник, 5 сентября, в ходе рабочей поездки в Тольятти Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход реконструкции магистральной улицы районного значения – участка дороги по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский. Движение открыли вчера, и теперь проехать в крупные села рядом с Тольятти станет гораздо проще.

На участке старой автомобильной дороги, соединяющей Тольятти и поселок Приморский, на протяжении многих лет были регулярные заторы. Это востребованный маршрут движения тысяч жителей города и близлежащих населённых пунктов. Из-за большого потока машин возникали пробки, в которых жители могли иногда простоять очень длительное время. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова с учетом просьб тольяттинцев была начата реконструкция участка.

Для повышения пропускной способности автомобилей количество полос было увеличено с двух до четырех. Кроме того, была построена ливневая канализация, заменены инженерные коммуникации, устроены тротуары и велодорожка, организовано наружное освещение и остановочные павильоны, установлены светофоры и соответствующие дорожные знаки, нанесена разметка. Генеральный директор подрядной организации Игорь Князев отметил, что основные работы по ремонту участка дороги завершены. До 1 октября будет выполнено благоустройство газонов.

Результат работ уже успели оценить жители. Так, Людмила Саведеркина, жительница 6 квартала Тольятти, напомнила, какие здесь были сложности: «Вечные пробки, даже не пройти нормально по тротуару». По ее словам, дорога была необходима. «Сейчас идешь – и красота, слов нет. Остановки сделали. Очень рады, много лет ждали, когда здесь будет так», — поделилась впечатлением она.

Автомобилисты тоже считают получившийся результат отличным. «Здесь пробка была минимум 30 минут каждые утро и вечер, мы уже привыкли объезжать. Сейчас пробок нет. По сравнению с тем, что было, отлично», — говорят они. «Приятно ехать, дорога без всяких кочек. До этого стояли долго, заехать было тяжело», — поделился Владимир Ястребов, житель пос. Приморский.

Дмитрий Азаров в ходе осмотра отремонтированного участка обратил внимание Главы Тольятти на провода, натянутые между опорами освещения: «Когда делаем реконструкцию дорог, необходимо закапывать провода под землю, чтобы они не портили общий вид улицы». В свою очередь, жильцы близлежащего дома указали на необходимость продления имеющегося барьерного ограждения, который отделяет проезжую часть от пешеходной. «Надо поговорить с людьми и помочь в решении вопроса, привести прилегающую территорию в порядок», – поручил губернатор Николаю Ренцу.

Также губернатор проверил ход работ на второй очереди тольяттинской набережной. Протяженность второй очереди — почти 900 метров, а ширина колеблется от 40 до 100 метров.

«К более интенсивному строительству мы приступили в этом году», – сообщил генеральный директор ОАО «Волгатрансстрой 9» Владимир Семашкин. На второй очереди набережной находились старые, не достроенные с советских времен гидротехнические сооружения. Из-за них образовался залив. Когда уровень воды снижался, территория пересыхала. «Здесь мы сделали новую линию берега, полностью укрепленную и защищенную гидротехнически. Выполнили буны в виде амфитеатра, территория за ними вся осушена», – пояснил архитектор Дмитрий Орлов. На участке максимально сохранили существующие деревья. Один из сложных этапов работ был связан с реконструкцией территории детских плескательных бассейнов. Они были выполнены в виде чаши на сваях, находились в аварийном состоянии. Здесь по периметру возвели новую стену, выровняли уровень по гидрозащите — теперь это безопасные площадки для пляжных видов спорта. Также провели дополнительное берегоукрепление. Как пояснил представитель подрядчика, общий объем демонтажа здесь составил более 115 тыс. тонн, из них более 1000 тонн — подводного демонтажа. На берегоукрепление ушло свыше 3 тыс. кубов монолитного железобетона, свыше 3300 тонн шпунта и трубошпунта, 80 тыс. тонн песка, 23 тыс. тонн щебня.

В 60-х годах на участке второй очереди также начинали строить спортивную гавань, пирс станции «Автоград», но строительство завершено не было. Сейчас благоустраивают спортивную гавань, проводят освещение, водоснабжение, ливневую канализацию, укладывают тротуарную плитку. На набережной делают дорожки для прогулок на двух уровнях, на склоне разместится ландшафтный парк, планируется сохранить исторические чугунные ограждения и часть элементов отделки. Предусмотрены элементы инфраструктуры для розничной торговли и сервиса (пункты проката, кафе, информационный павильон и другие). Предусмотрена парковка на 243 машиноместа.

Завершить работы планируется летом следующего года. Глава региона акцентировал внимание подрядчика на том, проект должен быть выполнен качественно, чтобы не было стыдно перед земляками.

Фото: Дмитрий Бурлаков