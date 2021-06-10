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Дмитрий Азаров поставил задачу сдать насосно-фильтровальную станцию в Большой Глушице досрочно

10 июня 2021 17:21
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Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.

В среду, 10 июня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Большеглушицком районе. Здесь он проверил качество проведенных работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции, ввод в эксплуатацию которой позволит обеспечить качественной питьевой водой более 9 тысяч жителей.

Станция в Большой Глушице была введена в эксплуатацию еще в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился, и станция находилась в аварийном состоянии. В прошлом году приступили к реконструкции системы водоснабжения, и на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 40,5%: проведен монтаж технологических сетей внутри здания насосно-фильтровальной станции, реконструкция здания НФС, подготавливаются к замене осветлители и рециркуляторы, идет строительство расходной емкости 850 кубов.

Работы на объекте ведутся по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

По плану НФС должны ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов доложил Губернатору, что на сегодняшний день наблюдается небольшое отставание от графика, так как торги прошли позже, чем планировалось. Впредь отклонений не будет, бригады уже навёрстывают срок.

«В селе Большая Глушица проживает 9 тысяч человек. Наша задача – обеспечить их качественной питьевой водой. После окончания реконструкции станции будет достигнут показатель по доле жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, 94%», — рассказал Глава поселения.

Дмитрий Азаров поставил задачу сдать объект до 1 июля 2022 года. 

«Объект очень важный для людей, здесь каждый день имеет значение. Необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить работы в первом полугодии», — подчеркнул Губернатор.

Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.

 

Теги: Большая Глушица НФС сдать досрочно

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