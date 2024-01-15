Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления

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Детский сад №358 оснастили оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления.

Глава Самары Елена Лапушкина и директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов посетили детский сад №358, где осенью прошлого года было установлено оборудование для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления.

Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта «Т Плюс». Он нацелен на то, чтобы обеспечивать комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, оборудование исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя.

Для оптимальной работы оборудования в детском саду были выполнены сопутствующие мероприятия: наладка, дополнительная промывка и другие. Также в планах – замена систем отопления на втором этаже учреждения.

В Самарской области аналогичным оборудованием оснастили девять объектов. Среди них в областной столице - лицей информационных технологий, многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах.