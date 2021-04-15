Ботанический сад Самарского университета откроется, когда все последствия зимнего периода будут устранены

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Согласно решению комиссии в ближайшее время в Ботаническом саду будут проведены работы по расчистке территории, а также мероприятия, которые гарантируют безопасность и комфорт посетителей. После того, как земля просохнет, будут проведены работы по уборке сухих веток и листьев, досыпке дорожек, покрытых гравием.

В осенний период на территории Ботанического сада были возведены дополнительные смотровые площадки, которые позволят гостям познакомиться с уникальными коллекционными фондами растений, полюбоваться водоемами. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вокруг таких площадок.

Когда все последствия зимнего периода будут устранены, Ботанический сад откроет свои двери для посетителей. Информация о точной дате открытия Ботанического сада и режиме его работы будет размещена на сайте Самарского университета им. Королева в самое ближайшее время, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Олег Давыдов