Более 400 рыб выпустили в озеро в парке им. 50-летия Октября в Самаре

143

В озеро «Песчаное» в парке им. 50-летия Октября выпустили еще более 400 карпов и толстолобиков, полученных МАУ «Парки Самары» из Пестравского рыбоводческого хозяйства. Вместе с тем завершено тестирование фонтана «Царевна-Лебедь», по вечерам он работает с подсветкой.



«Озеро «Песчаное» – это сердце нашего парка, к его восстановлению по поручению главы города подошли комплексно, консультировались с сотрудниками кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева. По нашему общему мнению, рыбы, которых мы выпустили в середине июня, прижились и хорошо помогли в естественной очистке от водорослей. Также работает добавленный в воду биопрепарат с хлореллой, на этой неделе добавляем еще порядка 100 литров этого препарата. Аэрацию обеспечивает и запущенный в работу фонтан», - рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



С начала июня сотрудники муниципального учреждения очистили озеро от 70 кубометров растительности, вывезли ее на утилизацию и привели в порядок береговую линию. Благодаря запуску весной новой скважины водоем продолжает заполняться водой, на сегодняшний день ее уровень поднимается на 2-3 см в день. Также у водоема начался ремонт причала: в дальнейшем здесь будет организован прокат лодок и катамаранов – всего планируется задействовать более 10 плавсредств.



«Восстановление водоема – очень непростой процесс, в который вложены силы и знания большого количества людей, сотрудников парка. Поэтому просим жителей бережно относиться к озеру, не бросать в воду мусор, воздержаться от рыбалки. Приходите в наши парки отдыхать от городской суеты», - добавил Константин Уланов.



Отметим, что фонтан «Царевна-Лебедь», как и другие фонтаны Самары, работает в постоянном режиме с 9:00 до 22:00.



Напомним, в 2017 и 2018 годах парк им. 50-летия Октября капитально ремонтировался в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2019 года стал частью нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект «Инфраструктура для жизни», стартовавший с 2025 года, является преемником нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» и направлен на обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества.