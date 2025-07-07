Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре

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7 июля в рамках оперативного совещания под председательством главы города Самара Ивана Носкова рассмотрен вопрос усиления контроля соблюдения сроков восстановления благоустройства после земляных и строительных работ. С 1 июня административными комиссиями районов Самары за неисполнение сроков согласно Закону Самарской области об административных правонарушениях составлено порядка 14 протоколов.

«В Самаре в самом разгаре кампания ремонта инженерных сетей, при этом растет число обращений от жителей на бардак, который оставляют после проведения аварийных и плановых работ ресурсоснабжающие и обслуживающие дома организации. Восстановление благоустройства занимает месяцы, а в особо тяжелых случаях – до года. В итоге - незаделанные вскрытия, покосившиеся временные ограждения, ямы. Мы уже предупреждали, что больше такого отношения к городу не допустим, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Первые протоколы составлены, предварительная сумма штрафов более 1 млн рублей. Несмотря на штраф, организации должны будут выполнить восстановление благоустройства. Контролирующие органы прошу внимательнее следить за качеством выполненных работ. Очень надеюсь, что со временем оперативное восстановление благоустройства войдет в привычку».

По данным департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самара, на сегодняшний день 98% участков – около 3 тысяч локаций на автодорогах, тротуарах, газонах и внутриквартальных территориях, где с осени по середину весны проводились внеплановые вскрытия для ремонта инженерных коммуникаций, – уже благоустроили по постоянной схеме. Сейчас работы завершаются еще на 75 объектах.

Также ресурсоснабжающие компании уже привели в порядок сети и восстановили благоустройство на 455 участках земляных работ, разрешение на которые выдавались в 2025 году. Работы продолжаются на оставшихся аварийных и плановых объектах, при этом на 157 участках они перешли в стадию благоустройства.

Напомним, что по статье 4.2 Закона Самарской области 115-ГД об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции: для юридических лиц (компаний, проводивших земляные работы) – от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении – 300 тысяч рублей.