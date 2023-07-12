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Благодаря ремонту региональной трассы сразу в трех сельских поселениях Исаклинского района появятся освещение и тротуары

12 июля 2023 12:58
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Благодаря ремонту региональной трассы сразу в трех сельских поселениях Исаклинского района появятся освещение и тротуары

В Исаклинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально ремонтируют участок региональной трассы «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» протяженностью 15,3 км. Дорога проходит через три населенных пункта - село Большое Микушкино, деревню Малое Микушкино и поселок Лесной, где в рамках ремонта дороги до конца текущего дорожного сезона будут построены тротуары и установлены опоры освещения.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий является одной из главных задач национального проекта. «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» - дорога с повышенной интенсивностью движения, поскольку обеспечивает движение транзитного транспорта в сторону федеральной трассы М-5 «Урал».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения суммарно в вышеназванных сельских поселениях построят 8,9 тыс погонных метров тротуаров и установят опоры освещения на 6,4 тыс погонных метров дороги. Кроме того, дорогу оборудуют барьерным и пешеходным ограждениями, новыми дорожными знаками, сигнальными столбиками. Также установят новые автопавильоны и нанесут разметку термопластиком.

«Жители населенных пунктов очень рады, что нашлись средства для такого грандиозного ремонта. Освещение будет не только вдоль дороги, но и на перекрестках. Наконец-то появятся удобные тротуары.  Ведь раньше в сторону центра, где расположены основные объекты социальной инфраструктуры, нам приходилось ходить по обочинам. Мы все в восторге. Жители контролируют ход работ и находятся в постоянном контакте и со специалистами министерства транспорта, и с подрядной организацией. И с полной уверенностью могу сказать – дорогу делают с учетом наших пожеланий», - говорит глава сельского поселения Большое Микушкино Наталья Сидорова.

Капитальный ремонт автомобильной дороги должен быть завершен к 1 октября 2023 года, но работы на объекте ведутся опережающими темпами. Подрядная организация уже завершила устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия и приступила к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 16.

Активная работа ведется и на территории сельских поселений. «Опоры освещения уже установлены в поселке Лесном, завершаем аналогичную работу в других населенных пунктах. Также ведется установка бортового камня для будущих тротуаров, после чего мы сможем приступить к укладке асфальтобетонного покрытия», - говорит заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Рамис Муртазин.

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности движения по дорогам Самарской области стоит на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Результат реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект — это сохраненная человеческая жизнь», - говорит глава региона.

Всего в 2023 году в рамках капитального ремонта региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установят искусственное освещение дорог и обустроят тротуары на территории 7 населенных пунктов Самарской области. Общая протяженность установленных линий искусственного освещения составит 21,6 км, а построенных тротуаров – 26,6 км.

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