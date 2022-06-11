Благодаря ремонту преобразятся 4,6 километра проезжей части улицы Гагарина в Самаре

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Самый протяженный объект ремонта этого года на средства дорожного нацпроекта: улица Гагарина в Самаре обретает новый облик, контроль за качеством работ усилен.

Это самый протяженный в самарском перечне дорог местного значения, которые в текущем году приведут в порядок по нацпроекту. Благодаря ремонту методом больших «карт», преобразятся 4,6 километра проезжей части: от улицы Победы до Московского шоссе.



Подрядная организация приступила к работам около двух недель назад. Продолжается фрезерование покрытия в направлении «из города». А вечером 10 июня в направлении «в город», где старый слой дорожного полотна уже удален, люки смотровых колодцев и дождеприемные решетки подняты на проектную высотную отметку, под колодцами заменены изношенные плиты, стартовали работы по устройству нового покрытия толщиной 5 сантиметров. Предусмотрен также выравнивающий слой.



В целом за сутки устройство ЩМА-16 выполнено на площади 5 160 кв.м. Все работы находятся под контролем общественности.

Фото: администрация Самары