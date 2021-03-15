Благодаря экономии во время торгов, появились допсредства на благоустройство  дворов и общественных пространств

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В понедельник, 15 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором члены кабмина, руководители муниципалитетов и ведомств обсуждали реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

По поручению главы региона возобновлена практика, когда главы министерств, курирующие тот или иной нацпроект, еженедельно докладывают о текущей ситуации и проблемных моментах. На сегодняшней оперативке министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов рассказал, что в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» изначально планировалось благоустроить 137 общественных пространств и 272 дворовые территории. Но благодаря экономии, сложившейся во время торгов, появились дополнительные средства на модернизацию – в результате до конца года обновят 157 общественных и 300 дворовых территорий. По большей части контракты по объектам уже заключены, к работам по благоустройству специалисты приступят с наступлением благоприятного температурного режима.

Также министр рассказал, что по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в этом году будет проводиться работа по строительству или реконструкция 6 объектов водоснабжения. Так, стартует реконструкция НФС существующих водозаборных сооружений в Отрадном, строительство водопровода в селе Августовка Большечерниговского района, систем водоснабжения Ветлянского артезианского водозабора в Нефтегорске (II этап) и систем водоснабжения микрорайона «Е» также в Нефтегорске. Кроме того, продолжается реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района и реконструкция НФС с подводящими сетями в селе Большая Глушица Большеглушицкого района. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой 64 тысячи человек.

«Из 6 запланированных объектов по 4 контракты заключены. По двум остальным объявлены конкурсы по выбору подрядных организаций», – добавил Александр Мордвинов.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой находится в «топе» актуальных вопросов для населения. Поэтому крайне важно контролировать сроки, качество строительства и реконструкции систем водоснабжения, а также информировать граждан о ходе работ.

«В этих конкретных населенных пунктах люди десятки лет ждут чистой воды. Здесь необходим особый контроль», – поставил задачу Глава региона.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется провести работы на 8 объектах. Среди них – реконструкция очистных сооружений в Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске, в поселке Лебедь городского округа Кинель, в селе Солнечная поляна, входящем в городской округ Жигулевск, и в поселке городского типа Усть-Кинельский. Кроме того, начнется строительство очистных сооружений в Похвистнево и поселке Новокашпирский городского округа Сызрань. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на более чем 19 тысяч кубометров в год.

Глава региона поручил министру и главам муниципальных образований учитывать недоработки прошлого года по данному направлению, со всей ответственностью подойти к проектам. В случае отставания от контрольных точек немедленно реагировать, привлекая к ответственности виновных – будь то чиновники или подрядная организация.

«В прошлом году по «Оздоровлению Волги» не введено три объекта. Это во многом из-за проектировщиков, недобросовестных подрядчиков. Занимайте самую жесткую позицию, контролируйте ситуацию на всех этапах, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Меня, как и людей, жителей Самарской области, интересует результат. Коллеги, действуйте решительно, это – национальный проект, наши национальные цели, здесь никакой снисходительности быть не может. Попрошу по проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» ежемесячно докладывать по ситуации».