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БКАД: ремонтируемые улицы в Самаре оснащены информационными стендами

11 апреля 2021 15:48
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С их помощью горожане могут получить более полную информацию о сроках проведения запланированных на участке мероприятиях.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» является одним из важнейших, он призван привести в нормативное состояние дороги, а также развить дорожную сеть 84 российских субъектов. Самарская область не стала исключением, и в областном центре уже появились стенды, информирующие граждан о сроках проведения работ по ремонту, а также о границах участка улично – дорожной сети, который запланировано привести в порядок в рамках нацпроекта.

Комплексный ремонт (обновление дорожного полотна, замена бортовых и тротуарных камней, ремонт тротуаров, замена люков инженерных коммуникаций) в 2021 году будет проведен на следующих объектах – проспект Кирова от Заводского шоссе до ул. Победы, (включая Кировский путепровод), улица Луначарского от улицы Ново – Садовой до Автобусного проезда, а также проспект Масленникова на участке от д.№ 149 по ул. Ново – Садовой до д.№15 по проспекту Масленникова. Комплексный ремонт по переходящим с 2020 года двухлетним контрактам на общей протяженности 5.5 км будет продолжен по ул. Арцыбушевской от ул. Полевой до пер. Тургенева, а также по ул. Ленинской – от дома №1 по ул. Ленинской до ул. Полевой.

Здесь продолжат ремонт дорожного покрытия проезжей части, тротуаров и других элементов обустройства. Ремонт «большими» картами свыше 100 погонных метров будет проведен на 25 участках автомобильных дорог, общей протяженностью свыше 38 км. Здесь и Южное шоссе на участке от ул. Уральской до моста Южный, ул. Аэродромная, Партизанская, Самарская (от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской), ул. Гагарина от ул. 22 Партсъезда до ул. Промышленности и др..

Важнейшая транспортная артерия – Ракитовское шоссе также включена в план ремонта.Согласно стандартам нацпроекта самарские улицы уже оснащены стендами, с их помощью горожане могут получить более полную информацию о сроках проведения запланированных на участке мероприятиях, а также задать свои вопросы непосредственно ответственному за участок, вся информация находится в открытом доступе. 

 

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