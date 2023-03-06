Автомобилисты жалуются на состояние Зубчаниновского шоссе в Самаре

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Выяснились подробности о работах на одной из магистралей на окраине Самары. Речь идет о Зубчаниновском шоссе.

— Локальный ремонт проведут до конца первого квартала 2023 года, — сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии, отвечая на вопросы в соцсетях.

На каком именно участке Зубчаниновского шоссе пройдет ремонт, чиновники не указали. При этом автомобилисты так описывают плачевное состояние дороги, пишет 63.ру:

— На дороге огромные ямы, и движение транспорта замедляется. В пробках приходится стоять по два часа, а добираться по три часа из Самары в Кинель вечером очень тяжело.