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Активная расчистка снега продолжается во всех районах Самары, включая отдаленные. Для поддержания нормативного состояния участков и сохранения покрытия профильные службы не только регулярно освобождают территории от снега, но и обрабатывают их противогололедными материалами для предупреждения и устранения накатов, колейности, а также ускорения таяния снежных масс и, соответственно, повышения оперативности снегоуборочных работ. При уборке на улично-дорожной сети повышенное внимание уделяется подходам и подъездам к социальным учреждениям, дорогам с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, остановочным площадкам, выходам на пешеходные переходы и, конечно, объектам, отремонтированным в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сегодня одной из улиц, на которой сосредоточили тяжелую технику и уборщиков, стала улица Береговая в Кировском районе.

В ходе обновления дорожных участков, и во время сезонных работ по их содержанию самарские общественники наблюдают за процессами, вносят свои замечания и предложения. Внимание к состоянию территорий, в том числе улицы Береговой, жители ценят.

Сегодня в ходе снегоуборочных работ на улице Береговой расширяли проезжую часть. Тротуары, пешеходные переходы, заезды на внутриквартальные территории, подъезды к гаражным массивам очищали от снега, наледи. При уборке снега его поджимают, формируют снежные валы. Работы велись с задействованием погрузчиков, дорожных комбинированных машин и другой техники. На отдельных локациях незаменим ручной труд.

Снежные накопления с улицы Береговой начнут вывозить на следующей неделе.

В ночь на 21 февраля в Кировском районе трудились 17 дорожных рабочих, для механизированной расчистки и вывоза снежных масс направляли 31 единицу техники.

В целом по городу в минувшие сутки сезонные работы выполнялись силами более 3,5 тысячи уборщиков, задействовали 551 машину. Темпы работ, как и количество сил и средств, не снижают. Свыше 5,5 тысячи тонн снега доставлено на спецплощадки. А за сезон они приняли 363,3 тысячи тонны.

В течение прошедших суток во взаимодействии с ГИБДД, со службой эвакуации перед расчисткой улично-дорожной сети на штрафстоянки отправили 6 автомобилей, которые на улицах Дыбенко и Садовой были припаркованы с нарушениями (под знаками запрета остановки) и мешали уборке зимних накоплений.

Сегодня днем в Самаре на все территории обслуживания вышли 329 снегоуборочных машин и 3 304 уборщика.

Фото: администрация Самары