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2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс

29 ноября 2024 10:53
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2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс

В 2024 году в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по просьбам жителей отремонтировали 8 региональных трасс протяженностью более 110 км.  Участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта, - один из критериев успешной реализации национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Так, в Хворостянском районе проведен ремонт 10 км дороги «Осинки – Хворостянка» – Прогресс. Помимо ремонта дорожного полотна вдоль трассы в поселке Прогресс построили тротуары и установили опоры улично-дорожного освещения.

«Осинки – Хворостянка» – Прогресс является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущих к административному центру района, а также в областной центр - Самару. С просьбой к Президенту России Владимиру Путину о ремонте дороги обратились представители общественности Хворостянского района, в итоге дорога была включена в перечень объектов нацпроекта 2024 года. 

По словам инициатора обращения к Президенту, депутата собрания представителей Хворостянского района Дмитрия Найденова, дорогу разбили нефтевозы, так как в поселке расположена нефтеналивная станция. Сейчас, отмечает он, жители поселка с комфортом проезжают по трассе. «Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти по трубопроводной инфраструктуре и их транспорт не будет разбивать новую дорогу», - отметил он.

Благодаря нацпроекту в 2024 году были учтены многолетние просьбы жителей Шенталинского района о необходимости ремонта дороги «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча. Трассу отремонтировали полностью - на протяжении 15 км.

«Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча – также является единственной дорогой до областного центра и региональной сети дорог.  Здесь располагаются населенные пункт Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка, жители которых часто ездят в районный центр – Шенталу, где расположены все социальные учреждения. По дороге проходит маршрут школьного автобуса. Сейчас, по словам жительницы села Крепость-Кондурча Розы Власовой вместо часа  жители доезжают до Шенталы за 10-15 минут.

По многочисленным просьбам водителей и жителей Кошкинского района в нормативное состояние приведена автомобильная дорога «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района на участке протяженностью 28,7 км.  Дорога пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Интенсивность движения по ней составляет до 7 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта дороги в черте населенного пункта Новое Фейзуллово построены тротуары и установлено улично-дорожное освещение. Также дорогу оснастили дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе пешеходным и барьерным ограждением.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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