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За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело

24 февраля 2022 11:09
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За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело

  В Самарской области предусмотрен комплекс мер поддержки граждан, решивших организовать собственное дело. В течение года предпринимательскую деятельность при содействии центра занятости оформили более 500 человек. 

 Помощь с трудоустройством, оказание поддержки тем, кто в ней нуждается, - часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.  

В предпринимательстве решил попробовать себя житель Нефтегорска Виталий Сафронов. В родном городе он нашел свободную нишу - лазерную резку. С помощью этой технологии Виталий решил изготавливать сувениры и подарки с гравировкой на заказ.

«Финансовую поддержку моей идее оказали в центре занятости населения Нефтегорского района, – рассказывает Виталий. – Специалисты центра помогли в создании бизнес – плана, который я защитил и получил 100 тысяч рублей «подъемных», как я это называю. На эти деньги приобрел оборудование, которое без государственной поддержки мне вряд ли удалось бы приобрести».

Теперь у жителей Нефтегорска, благодаря начинающему бизнесмену, появилась возможность увековечить памятные события своей жизни с помощью лазерной резки. Больше всего, по словам Виталия, он получает заказов на оформление кружек и канцелярских товаров, где он гравирует поздравительные надписи с юбилеем, годовщиной брака, днем рождения. 

«Подобная форма господдержки в нашем районе очень востребована, – рассказывает директор центра занятости населения Нефтегорского района Татьяна Бортникова. – Люди понимают, насколько это им выгодно для развития частной инициативы. Предусмотренные в качестве финансовой помощи денежные средства - это очень неплохая поддержка на самом важном и трудном этапе старта бизнеса».

Специалисты службы занятости готовы оказывать бесплатные консультации и помогать в составлении бизнес-плана всем официально зарегистрированным безработным, желающим проявить частную инициативу. 

 

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