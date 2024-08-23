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Выпускницы программы «Мама-предприниматель» оценили эффект от обучения

23 августа 2024 17:13
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Участницы программы «Мама-предприниматель» обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в Самаре.

Участницы федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в Самаре.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» - проект для женщин с детьми, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Здесь они получают знания об основах предпринимательской деятельности, учатся составлению бизнес-планов, презентации проектов перед экспертной комиссией.

В обсуждении приняли участие выпускницы проекта прошлых лет, которые поделились своим опытом прохождения образовательной программы.

«Я пришла на проект в 2021 году как участница, там я получила все необходимые знания, чтобы мой бизнес стал востребованным и приносящим прибыль. В этом году я уже выступаю как наставник, и хочу поделиться с начинающими бизнес-леди теми инструментами, которые помогли мне развить свой дело», - рассказала Юлия Романеева, основатель "Школы лояльности", эксперт региональных и федеральных этапов программы "Мама-предприниматель".

Заявки могут подавать женщины в декретном отпуске, с несовершеннолетними детьми. К участию в проекте приглашаются начинающие предпринимательницы, чей бизнес существует не более 1 года. Открыта дорога и для тех, кто еще не зарегистрировал свой бизнес, а имеет лишь идею, и ищет шанс воплотить её в жизнь.
«На тот момент у меня была лишь идея, я только получила образование как коррекционный педагог, и хотелось двигаться в этом направлении. На проекте мне, буквально по крупицам, помогли собрать бизнес-план, который я успешно реализовала и моей студии развития детей "НейроУмка" уже год. И я не планирую останавливаться на достигнутом», - подчеркнула финалистка проекта «Мама-предприниматель» 2023 года Виктория Седашева.

В Самарской области программу «Мама-предприниматель» реализует областное минэкономразвития и центр «Мой бизнес».

«Ежегодно на площадке программы объединяются участницы из разных уголков Самарской области. Вместе с наставниками они учатся, получают ценные знания и рекомендации от более опытных коллег, обмениваются контактами, объединяются для реализации совместных проектов. Все вместе это дает уверенную основу для старта в предпринимательстве», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Победительница регионального этапа получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Кроме того, она получит возможность представить регион на федеральном этапе, где сможет побороться за приз - 1 миллион рублей. Однако, главное, что вынесут участницы из данного проекта – знания.

«Для участниц запланирован образовательный курс по основам ведения предпринимательской деятельности. Мы приглашаем ярких, опытных спикеров, тренеров – все они действующие мамы и предприниматели. Мы даём всю необходимую информацию по мерам господдержки, экономике проекта, вовлечению клиентов, правильной сегментации аудитории. Самая большая ценность: на выходе участницы получают дорожную карту своего проекта», - отметила куратор программы "Мама-предприниматель" в Самарской области, руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Екатерина Алмакова.

В Самарской области программа пройдет в сентябре. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти - с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес - мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.

 

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Теги: Самара

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