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В «Жигулевской долине» обсудили, как подружить науку и бизнес

17 февраля 2023 13:28
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В «Жигулевской долине» обсудили, как подружить науку и бизнес

15 февраля в «Жигулевской долине» состоялась рабочая онлайн-встреча по теме: «Наука для производства. Современные технологии аддитивного производства, металлообработки, сварки и пайки», организатором которой выступил Региональный центр инжиниринга управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО».

Соорганизаторами мероприятия выступили:

•АО «Фирма «Перманент К&М», которое на протяжении почти 30 лет занимается инжинирингом, разработкой, производством и поставкой оборудования, запасных частей к нему, ну, и конечно же сервисной поддержкой;

•ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг», которое является промышленным и технологическим консультантом Госкорпорации «Росатом», а также выступает координатором со стороны предприятий Госкорпорации по изучению потребностей бизнеса в сварочных и других компетенциях, какие могут быть востребованы в связи введенными санкциями

Партнером встречи стал институт сварки АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (г. Москва), которое входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш».

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» специализируется на решении сложных комплексных проблем, связанных с производством уникального оборудования, работающего в экстремальных условиях. Возможность их решения базируется на ведущем положении ЦНИИТМАШ в области материаловедения, аддитивных технологий, литейного производства, обработки давлением, сварки, холодной обработки металлов, неразрушающего контроля, прочностных расчетов и др. направлениях.

Открывая встречу генеральный директор АО «Фирма «Перманент К&М» Наталья Кириллова определила целью встречи – поиск направлений сотрудничества межу наукой и бизнесом.

В ходе встречи директор по развитию и ВЭД АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Игорь Пучков рассказал об инновационный центр энергетического и тяжелого машиностроения и представил услуги по решению задач в машиностроении -аддитивные технологии, создание специального оборудования, материалов, покрытий и технологий, а также современные технологии сварки и пайки.

Участники встречи – представители промышленных, научных и инжиниринговых предприятий оценили презентацию.

Дмитрий Тюшевский, генеральный директор компании-резидента «Жигулевская долина» ООО «ПРОТОТИП»:

- Эта тематика для нас близка, потому что мы тоже занимаемся аддитивными технологиями как раз дошли до того уровня, когда можем заниматься аддитивной печатью металлами. Интересно было услышать об опыте коллег и о том, как мы можем в будущем применить его на нашем профессиональном поле.

Руководитель Регионального центра инжиниринга «Жигулевской долины» Сергей Ганин уверен, что подобные встречи полезны, т.к позволяют не только познакомиться с ведущим отраслевым центром компетенций Росатома, но и продолжить активное взаимодействие по запросам производственных предприятий региона профильным подразделениям ЦНИИТМАШ для отработки направлений возможного сотрудничества.

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