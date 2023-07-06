В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей

98

До 500 тысяч рублей могут получить в случае победы в конкурсе грантов молодые и социальные предприниматели Самарской области на развитие своих проектов.

В конкурсном отборе смогут принять участие предприниматели в возрасте до 25 лет и представители социального бизнеса. Все они являются выпускниками обучения по основам создания и ведения своего дела. Для молодых людей в регионе прошла акселерационная программа «Ты – предприниматель», а для предпринимателей, состоящих в реестре социальных, в региональном центре «Мой бизнес» была организована своя тематическая программа, связанная с особенностями этого направления бизнес-деятельности. Программы реализуются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Создание условий для стабильной работы и развития бизнеса в регионе – одна из ключевых задач для областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы рады снова объявить старт приема заявок на конкурс грантов для наших молодых предпринимателей, которые только погружаются в бизнес-среду и для социального бизнеса, поддержка которого для нас – особое, приоритетное направление работы, – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Гранты помогут победителям конкурса направить средства на самые разные направления, среди которых покупка оборудования, необходимых материалов и комплектующих, аренда помещения. А пока главной целью участников станет успешная презентация своего проекта перед комиссией, оценивающей перспективность и жизнеспособность каждой идеи», – пояснил министр.

Подать документы для участия в конкурсном отборе необходимо до 2 августа 2023 года включительно. Размер гранта может составить до 500 тысяч рублей.

Средства получателям грантов будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие – софинансирование предпринимателем не менее 25% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

Победители конкурса смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели.



Подробнее познакомиться с требованиями к участникам конкурса, а также полным перечнем документов, которые необходимо предоставить, можно на сайте mybiz63.ru

Подать заявку можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обратиться по телефону 8 (846) 254-09-71 или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

– «Молодых предпринимателей сейчас очень поддерживают, чтобы они могли построить свой бизнес, работать на себя. И за это надо выразить огромную благодарность», - отметил выпускник программы «Ты - предприниматель» и претендент на грант 2023 года Дмитрий Стулов.

– «Получение гранта для меня – это большая возможность для реализации и продвижения своей мечты – развития козьей фермы. Очень благодарна министерству экономического развития и центру «Мой бизнес» за полученные знания и поддержку для молодых предпринимателей», – подчеркнула обладательница гранта 2022 года Анна Осипова.

Фото предоставлены Центром «Мой бизнес» Самарской области