В Самарской области предпринимателям одобрено льготных кредитов на 22 млрд рублей по 220 заявкам

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Всего же в кредитные организации направлено 850 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму 51 млрд рублей. Предприниматели активно обращаются за финансовыми инструментами поддержки.

«Фактически, программы работают неделю и уже демонстрируют высокий спрос. Мы видим, что бизнес активно идет за новыми продуктами, а банки очень оперативно рассматривают заявки», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в прямом эфире «Самарского областного вещательного агентства». Эфир прошел в рамках информационного федерального проекта «Объясняем.РФ».

Министр отвечал на вопросы, которые жители региона задавали в официальном паблике «Самарская область». В основном они касались новых вызовов для российской и региональной экономики: последствий введенных санкций, проблем экспорта и импорта, перестраивания логистических цепочек, развития бизнеса в сложившихся условиях.

Дмитрий Богданов рассказал, что все внимание сейчас уделяется малому бизнесу и крупным предприятиям, часть из которых относится к системообразующим, а значит может рассчитывать на специальные инструменты поддержки. Сегодня в федеральный список системообразующих предприятий входят 27 компаний Самарской области, в региональный – 249 крупных предприятий.

Глава региона Дмитрий Азаров в последние недели проводит серию встреч с руководителями и трудовыми коллективами системообразующих предприятий региона. Вникая во все производственные программы, Губернатор и Правительство региона принимают системные меры для сохранения стабильности трудовых коллективов. «Ситуация по всем направлениям экономической, хозяйственной, финансовой деятельности региона сегодня находится на особом контроле. Мы работаем в штабном режиме для того, чтобы совместно с бизнес-сообществом, с промышленниками преодолеть те сложности, с которыми сегодня сталкивается наша экономика. По различным отраслям проводятся специальные исследования, обсуждения проблемных вопросов, разработка мер поддержки, в том числе тех, которые мы сегодня предлагаем для включения в федеральные программы», – отмечает Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы поддержать бизнес в это непростое время, Правительство РФ оперативно реагирует на ситуацию, почти в ежедневном режиме принимая антикризисные инструменты: финансовые, налоговые, отраслевые, а также меры по снижению административного давления на предпринимателей. Всего предусмотрено более 200 инструментов, половина этих решений уже принята.

«Все меры поддержки мы собираем на едином ресурсе – mybiz63.ru, где сегодня мы создали специальный раздел, посвященный поддержке бизнеса в условиях санкций. Предприниматели могут обратиться и в центр «Мой бизнес» – сегодня в регионе работает 10 таких площадок», – перечислил Дмитрий Богданов.

Опережая вопросы про возможный дефицит определенных категорий товаров, Дмитрий Богданов заверил – дефицита не будет. «Часто в условиях неопределенности и сомнений возникает повышенный спрос на товары первой необходимости. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно говорил, какие меры предпринимаются в регионе для того, чтобы уйти от ажиотажа, что поставки большинства товаров значительно превышают среднемесячные показатели, и что сегодня все силы брошены на то, чтобы этот высокий спрос удовлетворить», – пояснил министр.

В ходе эфира министр затронул тему ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка. Одним из первых предложений Самарской области в адрес федерального правительства стало создание единой «Биржи импортозамещения». Такой ресурс поможет местным предприятиям заявить о себе, а компаниям, испытывающим нехватку комплектующих – найти новых поставщиков. «Многие предприятия занялись процессами импортозамещения, и сегодня для этого есть уникальное окно возможностей: правительство создает эксклюзивные условия, освобождаются рынки», – пояснил глава областного минэкономразвития.

Еще один вопрос, волнующий, в первую очередь, предпринимательское сообщество, связан с ростом цен на офисную бумагу. Министр пояснил, что импортозамещением в сфере бумажного производства в нашей стране занимались достаточно активно в последние 10 лет. В ОЭЗ «Тольятти» работает предприятие по выпуску картона из вторичных материалов: две очереди уже работают, есть планы по запуску третьей. «На федеральном уровне уже запущены экстренные меры по замене поставщика, допустившего сбой поставки необходимых химических реагентов. В ближайшие недели объемы производства будут восстановлены», – заверил Дмитрий Богданов.

Фото: правительство СО