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Самозанятым Самарской области предлагают новые инструменты поддержки. Одним из них в этом году стала услуга по продвижению социальных сетей. Плательщиков налога на профессиональный доход учат правильно подходить к рекламе своего товара или услуги в виртуальном пространстве и в результате они получают проработку позиционирования и маркетинга, упаковку аккаунтов в инстаграм, профессиональную фотосессию продукта, контент-план, а также рекламу своего профиля. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помогает создавать в регионе комфортные условия для развития проектов самозанятых.

«Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», - отмечал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми, которая состоялась весной этого года.

Предоставление новой услуги для самозанятых по продвижению социальных сетей стартовало в июле 2021 года. За это время было подано 360 заявок от пользователей специального налогового режима из разных городов и районов Самарской области. В результате отбора заявок получателями услуги стали 30 самозанятых из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, а также Безенчукского, Сергиевского, Сызранского и Красноглинского районов.

Помимо нового инструмента поддержки, в Самарской области действует целый ряд других, направленных на успешное развитие проектов начинающих предпринимателей.

«Мы создали широкую линейку мер поддержки самозанятых граждан, начиная от консультационных, образовательных услуг и продвижения до получения финансовой и имущественной помощи, - рассказал о работе с плательщиками налога на профессиональный доход министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – По поручению Губернатора мы создали информационный ресурс для продвижения продукции самозанятых – онлайн-витрину. Сегодня на ней представлены товары и услуги 210 пользователей специального налогового режима».

Реставратор мебели и основатель мастерской дизайна «ANT» Надежда Теплова рассказала, что продвижение ее проекта в соцсетях под руководством настоящих профессионалов позволило по-другому взглянуть на свое хобби. «Эта мера поддержки дала мне намного больше, чем продвижение в социальных сетях. Она меня вдохновила еще серьезнее заняться любимым делом, расставить приоритеты и даже написать заявление на увольнение с основного места работы. Я поняла, что моя идея жизнеспособная, за что спасибо настоящим профессионалам: таргетологу, фотографу, дизайнеру, контент-менеджеру и консультанту. Когда люди действительно знают свое дело, когда есть выстроенная система предоставления услуги, то и результат восхищает. Сегодня я нацелена на увеличение объемов продаж, привлечение аудитории и дальнейшее развитие своего проекта», - рассказала о своем опыте Надежда Теплова.

Фото: правительство СО