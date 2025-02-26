Самозанятые Самарской области поставили госкомпаниям товары и услуги на 116 млн рублей

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Госкомпании в прошлом году закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 116 млн рублей, что на 71% больше, чем в 2023 году. Число самозанятых, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло почти на 30%. В регионе более 290 тысяч человек работают как самозанятые.



Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что участие в закупках госкомпаний и сотрудничество с крупными предприятиями стали стабильным каналом сбыта для местных производителей. В регионе регулярно проводятся ярмарки кооперации, где обсуждаются условия сотрудничества.



Наибольший рост закупок пришелся на юридические, бухгалтерские, научные, технические и финансовые услуги.



Поддержка самозанятых - одно из направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».



Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ наравне с малым и средним бизнесом. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru или в центрах «Мой бизнес» Самарской области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области