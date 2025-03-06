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Самарская область применит лучшие нижегородские практики по работе с бизнесом

6 марта 2025 10:35
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Самарская область применит лучшие нижегородские практики по работе с бизнесом

Делегация Корпорации развития Самарской области посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. Целью деловой поездки стало знакомство с опытом нижегородских коллег в реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства и заключении концессионных соглашений, работе с ресурсоснабжающими организациями, организации механизма сбора обратной связи от бизнеса.

«В настоящее время в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева ведется работа по созданию на базе Корпорации единого института развития. Нижегородская область обладает значительным опытом в работе с бизнесом, о чем, в том числе, говорят федеральные рейтинги. Планируем учитывать нижегородские практики и в своей работе», – отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.

Правительство региона активно сотрудничает с командой Нижегородской области - есть договоренности о совместной реализации мероприятий по продвижению инвестиционных проектов.

«Мы рассказали о собственном опыте реализации крупных и важных для региона проектов, а также о выстраивании взаимодействия с инвесторами. Наши регионы схожи по многим параметрам, поэтому уверен, что подобные встречи полезны для обеих сторон», – сказал заместитель гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Практики восстановления объектов культурного наследия (ОКН) обсудили на встрече с представителями министерства туризма и промыслов Нижегородской области и АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области». Участники рассмотрели алгоритмы взаимодействия с инвесторами, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, а также региональные меры поддержки для владельцев ОКН.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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