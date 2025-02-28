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Самарская область отмечена Минэкономразвития России за продвижение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в СМИ. Также в сообщении федерального ведомства Самарская область отмечена за наибольшую динамику прироста числа подписчиков в сообществах «Мой бизнес».

«В нашем регионе работают активные предприниматели, которые не только привлекают действующие меры господдержки, но и сами участвуют в разработке и внедрении актуальных и востребованных инструментов. Для информирования бизнеса о возможностях, созданных в регионе, наша команда использует разные площадки и форматы. Благодарим коллег-журналистов за информационное сопровождение нашей работы по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По данным исследования НАФИ, проект «Малое и среднее предпринимательство» стал самым узнаваемым нацпроектом экономического блока в 2024 году.

Высокий уровень осведомленности стал результатом плодотворного информационного сотрудничества Минэкономразвития России, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Диалог», региональных министерств, центров «Мой бизнес» и других профильных организаций.

«В 2024 году более 80% бизнесменов были осведомлены о мерах господдержки по нацпроекту, самыми узнаваемыми из которых оказались льготные кредиты — 39% предпринимателей знакомы с этим направлением», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.