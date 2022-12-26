Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей

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Самарская область вошла в число российских регионов, где наиболее активно ведется поддержка молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет. Такую информацию привело Минэкономразвития России.

«Интерес молодых людей к собственному делу вырос - с учетом освобождения новых ниш на рынке и возможностей для импортозамещения. В 2022 году количество предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет увеличилось почти на 50% по сравнению с 2021 годом, превысив 4,4 млн человек. Безусловно, это позитивный тренд для экономики - молодёжь верит в свои силы, хочет пробовать что-то новое. Немалую роль в этом сыграли меры господдержки, реализуемые Правительством по поручению Президента. Количество получивших ее молодых предпринимателей и самозанятых в этом году превысило 500 тысяч. Это на 18% больше прошлогодних показателей», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Созданию в регионе необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, поддержке идей активной молодежи большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Когда человек хочет чего-то добиться, он находит возможность, получает дополнительные знания, компетенции, больше работает над своими проектами для того, чтобы достичь цели, — говорил Глава региона, отметив, что сегодня стране нужны именно такие люди, обладающие лидерскими качествами. — И я очень рад, что таких лидеров, людей энергичных, талантливых, работоспособных в Самарской области очень много. Это главное богатство нашего региона».

Сегодня для молодых, инициативных, начинающих предпринимателей в Самарской области создано немало преференций и из года в год совершенствуются меры поддержки. Так, для начинающих предпринимателей и самозанятых доступны: консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов, наставническая поддержка от опытных предпринимателей и многое другое.

Новым инструментом поддержки молодых предпринимателей в 2022 году стали гранты на развитие своего дела. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Самарской области грантовая программа оказалась очень востребованной. В ней приняли участие индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет. Максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. Обязательными условиями стали прохождение обучения и софинансирование проекта предпринимателем в размере не менее 25%.

«Конкурс грантов объединил молодежь Самарской области на площадке центра «Мой бизнес», где ребята обучались, презентовали свои проекты и доказывали экспертам, что именно эта идея должна получить развитие с грантовой поддержкой, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Новая программа финансовой поддержки, сформированный комплекс региональных инструментов и, конечно, энергия молодых предпринимателей позволят им успешно расти, создавать рабочие места и развиваться на благо региона».

В качестве первого этапа молодые люди должны были пройти обязательное бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности. На участие в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель!» подали заявки почти 1000 человек, из них более 200 молодых предпринимателей стали участниками обучения. В течение 5 недель участники перенимали опыт и знания от ведущих экспертов и тренеров, погружались в основы ведения предпринимательской деятельности, рассчитывали свой бизнес-план.

Амбициозная молодежь представила на конкурсе проекты в сфере производства, сельского хозяйства, дополнительного образования, красоты и здорового образа жизни.

В результате конкурсного отбора гранты на развитие своего дела получили 52 молодых предпринимателя. В течение календарного года обладатели субсидий должны направить безвозмездные средства на развитие своего бизнеса.

Анна Осипова, основатель фермы (Красноярский район): «Получение гранта для меня – это большая возможность для реализации и продвижения своей мечты – развития козьей фермы «Царевна Коза». Покупая молодняк на деньги гранта сегодня, к весне я получу племенное продуктивное маточное поголовье. Очень благодарна министерству экономического развития и центру «Мой бизнес» за полученные знания и поддержку для молодых предпринимателей».

Константин Брусянцев, производитель ореховых паст (Самара): «Грантовая поддержка стала для меня не только финансовым подспорьем, но и мотивацией к дальнейшему развитию, выстраиванию своей стратегии, созданию рабочих мест. Государство заинтересовано в том, чтобы бизнес работал, чтобы появлялись производства, чтобы создавалась здоровая конкуренция. И действующие меры поддержки этому способствуют».