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Самарские мастера могут представить свои товары на главной праздничной площадке.
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На площади Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка

5 января 2022 16:32
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Самарские мастера могут представить свои товары на главной праздничной площадке.

До 28 февраля 2022 года на площади Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка. Свою уникальную hand made продукцию на этом традиционном праздничном маркете, организованном совместно с проектами «Ярмарка вкусов», «У Палыча», «Ulandy Family», представят и самозанятые мастера, и индивидуальные предприниматели со всего региона.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. Стратегия лидерства, разработанная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. 

Площадь Куйбышева - самая яркая и красочная новогодняя локация Самары, место притяжения жителей со всей губернии. В дни рождественских каникул здесь проходят всевозможные праздничные активности для взрослых и детей, работают каток, горки, диско-площадки, световые инсталляции и многое другое. Интересные, новогодние или просто необычные проекты умельцев 63-го региона станут частью этих праздничных гуляний. Каждый день одни из комфортных стилизованных павильонов, брендированный логотипом центра «Мой бизнес», будет предоставляться самозанятым и предпринимателям, производящим собственный уникальный продукт.

Ярмарочный домик центра «Мой бизнес» работает до 9 января 2022 года в ежедневном режиме. После окончания новогодних каникул маркет будет работать каждые выходные до 28 февраля 2022 года.

"Совершенно особенная атмосфера, когда ты общаешься со своим покупателем лично, видишь эти эмоции, происходит обмен энергией", - отметила неоднократная участница ярмарок самозанятых и автор проекта MOZAIKA Екатерина Туманова. 

Для участия в новогоднем маркете необходимо быть действующим самозанятым или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Самарской области; быть производителем товаров в категориях: сувенирная продукция, продукты питания, товары для красоты и здорового образа жизни; иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 и документы, удостоверяющие личности; иметь запас продукции для продажи в течение всего дня; в случае изготовления продуктов питания иметь санитарную книжку, а также срок годности на всю продукцию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; быть готовым проводить продажи в ярмарочном домике на улице; предоставить ссылку на сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с вашими товарами; обеспечить габариты продукции под размеры выставочной площадки 

Эксперты проекта «Мой бизнес» рассмотрят поступившие заявки потенциальных участников новогодней выставки-продажи в соответствии с представленными критериями. Предпочтение будет отдаваться проектам с новогодней тематикой (игрушки, подарки, украшения для дома, сувениры и др.), а также производителям вкусной выпечки, десертов и тёплых напитков. 

Подать заявку на участие можно на сайте

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