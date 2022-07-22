Молодых предпринимателей, претендующих на грант, обучат основам ведения бизнеса

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21 июля в региональном центре «Мой бизнес» стартовало обучение молодых предпринимателей, претендующих на гранты. Бизнес-акселератор «Ты – предприниматель» является обязательным этапом получения новой финансовой меры господдержки.



Правительство РФ расширило поддержку молодежи в возрасте до 25 лет. В 2022 году новым инструментом стали гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.



В Самарской области на участие в образовательной программе подали заявки почти 1000 человек, из них более 200 молодых предпринимателей стали участниками обучения. По итогам бизнес-акселератора и презентации проектов регион сможет поддержать примерно 90 проектов.



Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



Бизнес-акселератор проводится в трех городах: в Самаре, Тольятти и Сызрани. Он продлится 5 недель, в течение которых участники получат качественные знания от ведущих экспертов и тренеров, погрузятся в основы ведения предпринимательской деятельности, рассчитают свой бизнес-план. Каждый их них получит сертификат о прохождении образовательного курса.



«Конкурс для молодых предпринимателей объединил наиболее активных, энергичных и амбициозных ребят. Несмотря на то, что объем грантового фонда ограничен и предоставление средств будет проводиться на конкурсной основе, каждый участник получит ценные знания, которые сможет применить на практике, реализуя свой проект, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Большое количество поданных заявок означает, что молодые люди нашего региона вовлечены в бизнес-среду, они активно используют существующие возможности для развития. Со своей стороны, мы готовы оказывать им всю необходимую поддержку, сопровождать на каждом этапе их роста».



Предприниматель Анастасия Калашникова из Самары планирует открыть свой небольшой фитнес-центр, а средства гранта хотела бы направить на приобретение необходимого оборудования. «В нашем центре будет несколько направлений: танцы, фитнес, тренировки для будущих мам. Если получу грант, то приобрету гантели, фитболы – все, что необходимо для проведения занятий», – поделилась планами девушка.



Основатель компании по производству мягкой мебели «Мастерфабрик» Анастасия Ледяева признается, что сейчас ее предприятие еще небольшое, но стремительно развивается, и сама девушка следит за всеми возможностями, которые предоставляет государство начинающим предпринимателям. «Сегодня был первый день обучения, мы познакомились друг с другом, с кураторами и преподавателями. Первая лекция была посвящена стратегии – это было очень интересно, теперь я буду использовать полученные знания в своем проекте. Грант хочется потратить на расширение производственных мощностей, чтобы занимать другие сегменты рынка мягкой мебели, которые нами еще не охвачены», – рассказала Анастасия Ледяева.



В обучении и последующем конкурсе грантов примут участие индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица в возрасте до 25 лет. В случае с юридическим лицом участник должен владеть долей в компании свыше 50%. ИП или юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Самарской области и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.



Экспертная комиссия будет оценивать заявки на грант по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности по итогам прошлого года, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.



Участники, успешно прошедшие отбор, заключат соглашение с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области на получение гранта и смогут направить полученные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, необходимого для реализации проекта, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многие другие.

Фото: пресс-служба облправительства