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Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела

21 июня 2022 13:15
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Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела

В регионе стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты-предприниматель». Он пройдет для молодых предпринимателей, претендующих на грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения гранта. 

Напомним, что Правительство РФ расширило поддержку молодежи в возрасте до 25 лет. В 2022 году новым инструментом стали гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. 

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова

Претендовать на грант могут индивидуальные предприниматели (в том числе ИП на НПД) или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет (на момент 30 сентября 2022 года). В случае с юридическим лицом участник должен владеть долей в компании свыше 50%. ИП или юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Самарской области и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Важным условием также является отсутствие задолженностей по налогам и взносам, превышающим 300 тысяч рублей. Необходимо также иметь электронную цифровую подпись (или оформить ее до старта обучения). Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта. 

Прием заявок на участие в программе продлится до 12 июля 2022 года на сайте: study.mybiz63.ru

«Для удобства молодых предпринимателей мы проводим бизнес-акселератор на базе центров «Мой бизнес» в трех городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В течение месяца в удобном графике участники смогут посетить семинары от ведущих предпринимателей региона, освоить навыки развития своего дела и подготовиться к подаче заявки на грант. Знания бизнес-основ и финансовая поддержка – две главные составляющие для успешного старта. Приглашаю молодых людей участвовать в программе и активно вливаться в региональную  бизнес-среду». 

Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, который необходимо приложить к комплекту документов на грант.

Экспертная комиссия будет оценивать заявки на грант по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности по итогам прошлого года, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта. 

Участники, успешно прошедшие отбор, заключат соглашение с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области на получение гранта и смогут направить полученные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, необходимого для реализации проекта, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многие другие. 

Заявки на бизнес-акселератор «Ты-предприниматель» принимаются до 12 июля на сайте: study.mybiz63.ru, по всем вопросам, связанным с участием в программе, необходимо обращаться:

- 8 (800) 300-63-63

- info@mybiz63.ru.

Теги: Акценты

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