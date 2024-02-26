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До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров. Многие из них пройдут онлайн и присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.



Условия для развития бизнеса в нашем регионе создаются по поручению Губернатора Дмитрия Азарова. Так, в регионе сформирована сеть центров «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.



С 26 по 28 февраля 2024 года пройдет курс для самозанятых «Таргетированная реклама в VK ads». Трехдневный комплексный разбор всех вопросов грамотной настройки таргета - от исследования потребителей и выбора стратегии до парсинга аудиторий и аналитики рекламных кампаний.



28 февраля на площадке регионального центра «Мой бизнес» пройдет мастер-класс для самозанятых «Энергия клиентского сервиса: 5 ключевых инструментов, чтобы расти и увеличивать доходы». Он будет полезен для тех, кто хочет управлять ожиданиями клиентов и использовать инструменты клиентского сервиса для роста показателей своего бизнеса.



До 1 марта идет прием заявок на программу «Бизнес-наставник».

По мнению специалистов, это одна из самых эффективных программ детальной проработки своего бизнеса. За несколько недель работы под руководством опытных предпринимателей участники программы разберутся с проблемами и точками роста своего проекта, научатся работаться с клиентами и подрядчиками, смогут увеличить прибыль. Программа включает в себя 3 тематических блока: составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.