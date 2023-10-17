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До 14 ноября продлен прием заявок на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

17 октября 2023 16:51
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С января по апрель 2024 года запланировано проведение межрегионального этапа. До 31 мая 2024 года пройдет федеральный этап конкурса.

До 14 ноября социальные предприниматели и некоммерческие организации могут присоединиться к числу участников Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес».

Заявку можно подать на сайте: https://moybusiness2024.guu.ru/ или в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО – один из приоритетов в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. По инициативе главы региона возобновлен конкурс грантов для социально-ориентированных НКО, действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных.

«Инициативные команды, реализующие социально-значимые проекты, находятся в фокусе нашего особого внимания, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы проводим для них конкурсы грантов, консультируем, обучаем, сопровождаем информационно – все это помогает расти и развиваться как социальному бизнесу, так и некоммерческим организациям. Участие в конкурсе позволит им представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе», - перечислил Дмитрий Богданов.

Конкурс проходит в 8 номинациях:

Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект в сфере социального обслуживания;

Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;

Лучший проект в культурно-просветительской сфере;

Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Лучший проект в сфере социального туризма;

Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» от Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

До 14 ноября идет прием заявок на участие в региональном этапе конкурса. С января по апрель 2024 года запланировано проведение межрегионального этапа. До 31 мая 2024 года пройдет федеральный этап конкурса.

Победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения.

Организатор мероприятия – Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

 

Фото:   freepik.com

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