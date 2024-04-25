День открытых дверей пройдет в региональном центре «Мой бизнес»

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Сегодня, 25 апреля 2024 года, региональному центру «Мой бизнес» исполняется три года. В связи с этим в Доме Предпринимателя Самарской области проходит День открытых дверей. Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В 2021 году работу главной региональной бизнес-площадки запустил Губернатор Дмитрий Азаров. «Сегодня малый и средний бизнес находятся в фокусе нашего внимания. Они имеют гибкие возможности перестройки, они могут и должны стать драйвером развития нашей экономики», - отмечал ранее Глава региона.

Сегодня сеть центров «Мой бизнес» Самарской области насчитывает 11 площадок – они работают в каждом городском округе. Потенциальные и действующие предприниматели могут выбрать ближайший центр и обратиться с вопросами по открытию своего дела, развитию, продвижению, финансовой поддержке, выходу на экспорт и другим.

В день рождения центра для бизнес-сообщества региона пройдет серия мастер-классов, встреч семинаров. Кроме того, личные консультации по бизнес-вопросам будут проводить руководители организаций инфраструктуры развития предпринимательства и партнеров центра «Мой бизнес».

«Когда мы создавали сеть центров «Мой бизнес», мы понимали, что это будет удобная и полезная площадка для предпринимателей, где каждый в режиме «одного окна» сможет решить вопросы с регистрацией своего дела, подбором инструментов господдержки, получением самых разных услуг, направленных на рост и развитие бизнеса, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И сегодня мы видим, что региональный Дом предпринимателя – это настоящее место притяжения, место для конструктивного диалога власти и бизнеса. За годы работы предприниматели и самозанятые получили в центрах «Мой бизнес» свыше 78 тысяч услуг. И нет никаких сомнений, что востребованность этих площадок будет только расти».

В региональном центре «Мой бизнес» представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, здесь доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров.

«Для меня каждая услуга, которую я получила в центре «Мой бизнес» - очень полезна, ведь благодаря новым знаниям мы растем и выходим на новый уровень, понимаем, как правильно работать, учитывая обновления законодательства. Помощь от центра «Мой бизнес» - это всегда самые актуальные темы, самая нужная помощь и самые открытые люди», - отметила дизайнер украшений Ирина Сидорская.

«Центр «Мой бизнес» решает все вопросы предпринимателей. Я запускала свое дело в 2004 году, когда мы не знали, куда обратиться, самостоятельно изучали законодательство, получали штрафы и на основании этого понимали, что так делать нельзя, - подчеркнула руководитель коттеджного поселка «Мой Ильинка» Татьяна Сырова. – Сегодня в Самарской области создана уникальная среда взаимодействия власти и бизнеса. Иметь такую площадку для бизнесменов – дорогого стоит. Я посещаю все мероприятия центра с представителями налоговых органов, прокуратуры, контрольно-надзорных ведомств, чтобы быть в курсе всех изменений».

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает «горячая линия» для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63.