Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно 30 волонтеров помогают жителям региона вызвать медицинского работника на дом, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.
В медицинском колледже им. Н. Ляпиной открылся филиал Единого контакт-центра
"За" проголосовал 341 парламентарий, "против" — 55, еще двое воздержались.
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина, пойманного с тушей лося
Это вдвое сократило время оформления страховки. 
Сервис билайн запустил идентификацию через «Мобильный ID» для «АльфаСтрахования»
На заседании комиссии были подведены промежуточные итоги реализации государственных программ и проектов в сфере строительства, обсуждались планы на ближайшие годы.
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
Клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года
«ЭнергосбыТ Плюс»: приставы конфисковали BMW X5 у неплательщика за тепло
"Очень важно, чтобы наши дети выросли здоровыми, сознательными, настоящими патриотами нашей Родины".
В регионе завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»
Восстановили кромки существующего покрытия, обновили нижний и верхний слои дорожной одежды. 
В Большеглушицком районе на школьном маршруте усилили безопасность дорожного движения
Мероприятия направлены на укрепление пассажирской дисциплины во время поездок в общественном транспорте.
В Самаре прошел рейд «Зайцев нет» и проверка соблюдения масочного режима
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Большеглушицком районе на школьном маршруте усилили безопасность дорожного движения

25 ноября 2021 16:24
127
Восстановили кромки существующего покрытия, обновили нижний и верхний слои дорожной одежды. 

Благодаря нацпроекту для жителей трех сел Большеглущицкого района отремонтировали более 12 км автомобильной дороги межмуниципального значения «Большая Глушица-Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка. По трассе проходит школьный маршрут для детей близлежащих поселений: Дергуновка, Александровка, Мокша. Кроме того, в нормативное состояние привели два моста: через реку Большой Иргиз на км 3+323 и овраг Березовый на км 7+552.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения – основные показатели реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», поэтому инженерным мероприятиям, в рамках ремонта по дорожному нацпроекту, уделяют особое внимание.

Согласно проекту, на трассе «Большая Глушица-Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка, восстановили кромки существующего покрытия, обновили нижний и верхний слои дорожной одежды.  Выполнили полный комплекс работ по ремонту мостов. Обновили конструкцию дорожной одежды, переустроили мостовое полотно и деформационные швы, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.  Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановили защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделали монолитное укрепление конусов. 

В полном объеме строители выполнили инженерные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.  Заменили 133 дорожных знака и установили 86 дополнительно. Большинство из которых, предупреждают водителей о повороте с ограниченной видимостью или малого радиуса, ограничивают максимальную скорость и запрещают обгон. Новые знаки изготовлены с применением световозвращающей пленки, в соответствии с действующими стандартами и ГОСТами. Также, в местах приближений к опасным участкам дороги, съездам обустроили шумовые полосы. Установили барьерное ограждение и 286 сигнальных столбиков. Разметку нанесли термопластиком. Обустроили новую автобусную остановку. 

По инициативе Дмитрия Азарова в ноябре объявлен месячник по безопасности дорожного движения.

Вместе с проведением профилактических бесед, занятий, акций, тематических мероприятий с населением всех возрастных групп, идет проверка выполнения инженерных мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог, обустройство (установка знаков, барьерного ограждения, светофорных объектов, искусственных неровностей, шумовых полос) рядом с объектами социальной значимости: школами, детскими садами, больницами. 

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*