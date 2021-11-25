В Большеглушицком районе на школьном маршруте усилили безопасность дорожного движения

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Благодаря нацпроекту для жителей трех сел Большеглущицкого района отремонтировали более 12 км автомобильной дороги межмуниципального значения «Большая Глушица-Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка. По трассе проходит школьный маршрут для детей близлежащих поселений: Дергуновка, Александровка, Мокша. Кроме того, в нормативное состояние привели два моста: через реку Большой Иргиз на км 3+323 и овраг Березовый на км 7+552.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения – основные показатели реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», поэтому инженерным мероприятиям, в рамках ремонта по дорожному нацпроекту, уделяют особое внимание.

Согласно проекту, на трассе «Большая Глушица-Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка, восстановили кромки существующего покрытия, обновили нижний и верхний слои дорожной одежды. Выполнили полный комплекс работ по ремонту мостов. Обновили конструкцию дорожной одежды, переустроили мостовое полотно и деформационные швы, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановили защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделали монолитное укрепление конусов.

В полном объеме строители выполнили инженерные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Заменили 133 дорожных знака и установили 86 дополнительно. Большинство из которых, предупреждают водителей о повороте с ограниченной видимостью или малого радиуса, ограничивают максимальную скорость и запрещают обгон. Новые знаки изготовлены с применением световозвращающей пленки, в соответствии с действующими стандартами и ГОСТами. Также, в местах приближений к опасным участкам дороги, съездам обустроили шумовые полосы. Установили барьерное ограждение и 286 сигнальных столбиков. Разметку нанесли термопластиком. Обустроили новую автобусную остановку.

По инициативе Дмитрия Азарова в ноябре объявлен месячник по безопасности дорожного движения.

Вместе с проведением профилактических бесед, занятий, акций, тематических мероприятий с населением всех возрастных групп, идет проверка выполнения инженерных мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог, обустройство (установка знаков, барьерного ограждения, светофорных объектов, искусственных неровностей, шумовых полос) рядом с объектами социальной значимости: школами, детскими садами, больницами.

Фото: правительство СО