В Самарской области определи график работы медучреждений во время новогодних праздников.

211

Поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 08.00 до 20.00.

Медицинскую помощь пациентам, в том числе с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, включая забор мазков на COVID-19, будут оказывать в обычном режиме. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры).

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний медики настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на «Горячую линию» регионального корцентра амбулаторной медпомощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией по бесплатным номерам: 122 и 8-800-30-22-163. Корцентр был создан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для повышения доступности медпомощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации. В зависимости от обстоятельств, специалисты центра направят к пациенту медработника или мобильную медицинскую бригаду? сообщает пресс-служба облправительства.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Обеспечивать бесплатными медикаментами амбулаторных пациентов с легким и среднетяжелым течением новой коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на нее, в регионе начали с ноября по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Лекарства получили уже более 20 тысяч человек. Необходимые препараты закупают как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов.

В своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни будет работать служба неотложной помощи.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать и диагностические службы – рентгенологическая и лабораторная. Информацию о графике работы можно найти на официальном сайте учреждения. В праздничные дни будут открыты и прививочные кабинеты для проведения вакцинации групп риска от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Специалисты поликлиник продолжат вести ежедневный мониторинг по телефону за состоянием пациентов с внебольничными пневмониями, пациентов с ОРВИ из групп риска, получающих амбулаторное лечение на дому. К этой работе подключен и телефонный робот. Автоматизированный помощник обзванивает больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, задает вопросы об их самочувствии, при необходимости данные опроса передает врачу.

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Кроме того, в регионе продолжит работать и служба санитарной эвакуации. Пациентов доставляют в многопрофильные стационары для оказания неотложной помощи из отдаленных населенных пунктов на реанимобиле или вертолете.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.